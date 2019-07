von Rainer Bombardi

Seit 39 Jahren findet dieses Freizeitereignis statt, das nach einer kleinen Teilnehmerflaute wieder ein steigendes Interesse verzeichnet. Die Vorsitzende des Trachtenvereins Fürstenberg, Sandra Sauter, führte die wieder aufkeimende Begeisterung am Berganstieg auf die Vielzahl an E-Bikes zurück, die den Teilnehmern den Anstieg erleichtern. Deren Anteil nehme seit Jahren zu.

Auch in diesem Jahr stürmten die Radfahrer aus allen Himmelsrichtungen die Bergkuppe. Traditionelle nahmen Velofahrer der Städte Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, Blumberg und Geisingen daran teil. Ihre Radtouren führen je nach Startpunkt über festgelegte Routen auf den Berg. So führt die Strecke der Hüfinger vom Rathaus aus über Sumpfohren auf den Berg, die Donaueschinger treten vom Rathaus entlang der Riedbaar und an Pfohren vorbei in die Pedale.

Viele treten in die Pedale, um auf den Fürstenberg zu kommen. | Bild: Rainer Bombardi

Auch in diesem Jahr erforderte das interkommunale Ereignis vom Trachtenverein reichlich Zeit zur Vorbereitung. Zu dieser zählen die Organisation eines Getränkewagens, eines Kühlwagens, der Sitzgarnituren und der Verpflegung. Diese beinhaltete neben Erfrischungsgetränken auch Kaffee, Kuchen und Grillwürste. So kalkulierten die Organisatoren in diesem Jahr unter anderem mit 200 Grillwürsten.

Der Trachtenverein Fürstenberg ist seit Beginn der Radsternfahrten für die Bewirtung und Unterhaltung in der Zielankunft zuständig. Dort begann er bereits morgens mit den Vorbereitungen und wartete ab 14.15 Uhr auf die Ankunft der ersten Teilnehmer. Anfangs trafen diese vereinzelt ein, danach kamen sie in Gruppen der jeweiligen Städte auf den Berg.

Der Fürstenberg ist auch in diesem Jahr das Ziel der traditionellen Radsternfahrt. | Bild: Rainer Bombardi

Einer der ersten im Ziel war in diesem Jahr Bernhard Streit, der mit der Kraft seiner Beine mit seinem Velo den Berg stürmte. Er erhielt wie alle anderen Teilnehmer die im Zeil eintrafen einen Bon im Wert von 2,50 Euro als Anerkennung für das Mitwirken. „Die Zusammenarbeit zwischen Trachtenverein und den Städten funktioniert sehr gut“, ergänzte Sauter, die sich darüber freut, dass die Kommunen für Ideen, Wünsche und Anliegen zur Organisation stets ein offenes Ohr hätten.