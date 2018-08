Hüfingen vor 5 Stunden

Einbrüche in zwei Firmengebäude in Hüfingen: Täter entwenden Bargeld

Einbrecher waren in der Nacht auf Dienstag in Hüfingen unterwegs. Sie suchten sich Firmen an der Straße "Im Dreiangel" und an der Straße "Seemühle" aus.