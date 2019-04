von SK

Mit einem Stein hat sich ein Einbrecher am Freitagmittag Eintritt zu einem Haus in der R.-Gleichauf-Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, habe er die Terrassentüre des Hauses in der Zeit zwischen 13.55 und 18.50 Uhr eingeworfen. Auf seinem Beutezug habe er sämtliche Schränke und Schubladen im Haus durchsucht. Gefunden habe er letztendlich mehrere hundert Euro Bargeld.

Der verursachte Schaden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen.