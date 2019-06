von SK

Bisher Unbekannte sind in der Zeit zwischen Pfingstmontag, 22 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, in das Vereinsheim des FC Hausen vor Wald im Wolfbühl eingestiegen. Laut Polizei haben die Einbrecher ein Fenster am Gebäude aufgedrückt und sich so Zutritt zu den Vereinsräumen verschafft. Nach bisherigen Ermittlungen sei allerdings nichts gestohlen worden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/83 78 30 entgegen.