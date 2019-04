Konkret geht es ihnen um die Beobachtung, dass die vorhandenen Behältnisse mitunter gar nichit genutzt werden an anderer Stelle diese Kästen, die leere Tütchen abgegen und volle aufnehmen, fehlen.

"Wir sind die Spazierstrecken der Hundebesitzer entlang gelaufen und haben uns mit den Leuten unterhalten", berichtete Vögtle über das mit Akribie, Beobachtung und Gesprächen angehäufte Datenmaterial, das nun mit blauen und roten Kreuzchen Eingang auf einer Stadtplan-Kopie gefunden hat und demnächst der Stadtverwaltung übergeben werden soll.

Lücken in der Behälterabdeckung hat die Arbeitsgruppe immer dort entdeckt, wo Spazierrunden nicht zu Ende gedacht sind. Beispiel Hochstraße. Wer von der Schellenbergstraße die Hochstraße quert und seinen Hund im Feld ausführt, findet bei der Rückkehr auf Höhe der Straße zwischen Weitengasse zum Stettenbuck keinen Behälter, der den mutmaßlich sorgsam eingepackten Hundekot aufnimmt. Oder die Spaziermeile in Richtung Römerbadbrücke. Hier gebe es lediglich auf der Parkplatzseite schon einen Behälter, nicht aber entlang des Fließgewässers. Wird die Runde größer, sind Behälter an der Baarblickhütte oder am Wanderparkplatz Dögginger Straße erwünscht. Neben Standorten an der Schaffhauser Straße (Abzweigung Hausener Straße ebenso wie Abzweigung Weiherweg) und der Parkplatz beim FC-Vereinsheim und den Tennisplätzen ist es der Rundweg "Unter Wieden", der der Arbeitsgruppe Kummer bereitet. Auch hier fehlt ein Behältnis vor allem im Bereich Fußballplätze/Tennisplätze, wo bisher die beiden Papierkörbe zweckentfremdet werden.

Elf Wunschstandorte im Stadtgebiet hat die AG zusammengetragen, die durchaus auch Lob verteilt. Rund um den Kofenweiher seien die grünen Boxen im richtigen Abstand aufgestellt. In den Ortsteilen hat die in Behla ansässige Sabine Glunk recherchiert. Ihr Ergebnis: In Fürstenberg wären am Ende der Kirchstraße und beim Wanderparkplatz/Länge Hundekotbehälter angebracht und in Behla im Neubaugebiet und am Friedhof in Richtung Felder.

Auch die bisherige Infrastruktur entbinde die Hundehalter nicht von ihren Pflichten, betonten die Mitglieder der Arbeitsgruppe. Sie appellierten, die Beutel tatsächlich zu nutzen. Hundekot auf Grünflächen oder Gehwegen sei eklig, eine Gefahr für die Gesundheit und schlichtweg nicht akeptabel, war sich das Quartett einig.

Mit der Initiative setzen Vögtle und Co an einen Vorfall im Februar an. Der SÜDKURIER hatte über einen durch Hundekot zweckentfremdeten kleinen Mülleimer vor den Tennisplätzen berichtet. Bürgermeister Michael Kollmeier habe daraufhin am selben Tag im Gemeinderat angeboten, sich ein Konzept mit Bestandsaufnahmen und Vorschlägen anzuhören.

Kostenseitig ist sich die Arbeitsgruppe einig: Die Stadt verlange seit 2018 für jeden Hund pro Jahr 125 Euro Hundesteuer. Für Zweithunde wird der doppelte Betrag hängen. In der Stadtkasse blieben laut Hauptamtsleiter Horst Vetter im vergangenen Jahr exakt 48 500 Euro aus der Hundesteuer hängen. Diese Steuereinnahme ist, wie Sigmund Vögtle anmerkte, zum einen nicht zweckgebunden, zum anderen verbleibt sie zu 100 Prozent der Stadt. Auch wenn durch die Reinigung von Gehwegen und Grünanlagen sowie die Bestückung und Leerung der Hundetoiletten Aufwand entsteht, müsse noch Geld übrig sein für die Container. Mit mehr Containern könne man auch der statistischen Tatsache begegnen, dass die Zahl der in Hüfingen angemeldeten Hunde binnen zehn Jahren um fast 30 Prozent auf 321 im Jahr 2017 angestiegen ist. Blende man das Hundekot-Problem aus, hätten Hunde eine wichtige soziale Funktion: insbesondere für ältere und alleinstehende Personen.

Ein neuer Hundekotbehälter kostet laut Vetter rund 500 Euro. Die Kosten für die Befestigung kommt da noch dazu. Zusätzliche Hundetoiletten gingen mit zusätzlichem Leerungsaufwand einher. Gerade dort, wo sich bisher keine Mülleimer befinden. Der Aufwand für Gehwegreinigung und Toilettenleerung lasse sich in einer städtischen Bilanz nicht darstellen: "Das läuft bei den regelmäßigen Papierkorb-Leerungen einfach so mit."