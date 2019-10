von Rainer Bombardi

Eine Superstimmung prägte den Festumzug am Kreiserntedankfest in Mundelfingen. Tausende von Besuchern waren gekommen. Sie bewunderten was die Landjugendlichen aus 17 im Kreisgebiet und den angrenzenden Landkreisen Tuttlingen und Breisgau-Hochschwarzwald verteilten Ortsgruppen in den letzten Monaten an Erntedankwägen und Schildern zustande gebracht hatten. Szenenapplaus gab es entlang der gesamten Umzugsstrecke.

