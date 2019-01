von Andrea Wieland

Behla – Kunterbunt und vielfältig: so geht es in der Fasnachtszeit auf den Straßen zu. Oftmals erfreuen wir uns an den bunten Farben und den kreativen Gestalten, doch was oder wer steckt eigentlich hinter all der bunten Vielfalt? Genau diese Fragen stellte sich vor Jahren der Behlaer Oscar Viergutz.

Den Rücken des Wetti-Butzers schmückt ein Fisch, der gerade aus dem Wasser springt.

Viergutz, der eigentlich aus Berlin stammt, zog es 1992 von der Hauptstadt ins Ländle. Dort sah er an der Fasnacht 1993 in VS-Schwenningen zum allerersten Mal die traditionellen Weißnarren. Bereits damals war Viergutz klar: "Eines Tages werde ich so ein Häs malen." Noch heute lächelt er über diese Anekdote und erzählt gerne: "Als ich das bemalte Häs zum ersten Mal sah, war ich ganz fasziniert. Noch heute stehe ich an Fasnachtsumzügen gerne am Straßenrand und betrachte die Narrenhäser. Für mich ist jedes Häs ein Kunstwerk. Und wenn ich Weißnarren sehe, geht mir das Herz auf."

Nicht immer auf den ersten Blick zu sehen, aber trotzdem ein Hingucker: Der Frosch, der an beiden Hosenbeinen aufgemalt ist.

Das künstlerische Gen und die Kreativität hat Viergutz geerbt: "Bereits mein Vater und meine Großmutter haben gerne gemalt. Von ihnen habe ich einiges lernen können. Als ich dann erwachsen war, habe ich das Malen leider etwas vernachlässigt. Nachdem ich dann gemeinsam mit meiner Familie nach Behla zog, begann ich aber wieder damit." Von da an sei er wieder regelmäßig vor der Staffelei gestanden. Die Liebe zur Malerei sei auch die Motivation für das Häsmalen: "Warum sollte ich meine Fähigkeiten nicht dem Verein zur Verfügung stellen und somit der Gemeinschaft etwas zurückgeben?" Außerdem erreiche man mit einer Vernissage oftmals nur einzelne Besucher – "bei einem Fasnachtsumzug sieht das breite Publikum meine Kunstwerke", so Viergutz.

Die Seerose, die auf dem Oberteil abgebildet ist, ist nicht nur farblich ein Höhepunkt.

Obwohl er nicht mit der fünften Jahreszeit groß wurde, verbindet er trotzdem sehr viel mit dem traditionellen Fasnachtshäs und seinen Geschichten: "Für mich ist die Häsmalerei eine tolle Tradition. Sie ist die Konstante an Fastnacht, denn traditionell bleibt das Häs gleich. Wenn sich etwas ändert, dann meist nur kleine Bestandteile: Vorhandene Motive werden erweitert, denn jede Fastnachtsfigur hat ihre Tradition." Bei den Behlaer Wetti-Butzern sei es etwa so, dass jedes Häs auf den ersten Blick gleich aussehe. "Schaut man aber genauer hin, erkennt man, dass einzelne Motive etwas anders gestaltet sind", erklärt Viergutz.

Das Häs seiner Frau Kerstin wurde ebenfalls von Oscar Viergutz gemalt. Sehr stolz ist er noch heute auf eines seiner älteren Werke.

Blickfang ist die Wasserrose, die sich auf dem Oberteil befindet. Die wird traditionell in rosa gestaltet und ist von Wasser umrandet. Auf der Rückseite ist ein Fisch zu sehen, der aus dem Wasser springt. Um den dreidimensionalen Effekt des springenden Fisches zu verstärken, wird dieser von Wassertropfen umrahmt. Das Besondere daran ist, dass jeder einzelne aus fünf unterschiedlichen Farben besteht. "Dies unterstreicht nochmals den 3D-Effekt und lässt die einzelnen Tropfen plastischer wirken", sagt der Häsmaler. Auf den Hosenbeinen sind Frösche und Schilfgras zu sehen, sie sollen die Herkunft des Wetti-Geistes unterstreichen. Noch heute sei der Behlaer Elferrat sehr zufrieden mit dem Häs. "Wir sehen uns als kleiner Farbtupfer in der Narrenschar", so Viergutz, der bereits seit etwa zehn Jahren das Behlaer Häs gestaltet.

Die Motive und ihre korrekte Darstellung sind für Viergutz dabei sehr wichtig: "Man kann sehr viel falsch machen bei der Häsmalerei. Das Häs stellt die Geschichte und Herkunft der Narren dar, da sollte deshalb auch sehr gewissenhaft gemalt werden. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass ich immer eine gute Arbeit abliefere."

Für ihn beginnt die Arbeit, wenn Neumitglieder beim Häsbeauftragten des Vereins waren. Dort wird Maß genommen und das Leinengewand geschneidert. Hier stelle sich dem Künstler bereits die erste Herausforderung: "Die Qualität des Leinen schwankt oftmals. Ist die Oberfläche zu glatt, nimmt sie die Farbe nicht so gut an. Hier muss man die Beschaffenheit erkennen und richtig reagieren, denn wer möchte schon, dass sich die Farbe bereits nach kurzer Zeit auswäscht?", fragr Viergutz. Außerdem sei es auch für den Häsmaler sehr schade, wenn die Arbeit nach kurzer Zeit bereits wiederholt werden muss: "Für ein neues Wetti-Butzer-Häs benötige ich gut 20 Stunden."

Begonnen wird mit dem Aufmalen der Motive mit Bleistift. Im Anschluss werden die Motive dann mit Stofffarbe nach- oder besser: übermalt. Wer jetzt bei Stofffarbe an Malstifte denkt, hat sich getäuscht: Die Stofffarbe wird mit Pinsel auf Leinen aufgetragen. Dazu muss sie allerdings erst richtig gemischt werden Die besondere Herausforderung ist, die Farbzusammensetzung zu finden. Das heißt: jeder Verein hat seine eigenen Farben, die genutzt werden. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Grundfarben zusammen. Diesen Code herauszufinden sei oftmals eine große Aufgabe. "Für mich ist es sehr wichtig, die richtige Farbkombination zu haben, denn genau daran kann man die einzelnen Vereine erkennen", erklärt Viergutz. Im Anschluss wird die Farbe dann mit einem Bügeleisen in die Leine gebrannt. "Diesen Job übernimmt meine Frau Kerstin. Ohne ihre Unterstützung könnte ich dieser Leidenschaft gar nicht so intensiv nachgehen."

Klar ist dem Maler auch: Es gibt immer nur einen Versuch. "Es muss also zu 100 Prozent funktionieren. Ist nur ein Pinselstrich falsch, ist die Farbe auf dem Stoff und kann nicht mehr ausgewaschen werden", so Viergutz.