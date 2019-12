Was ist knapp zwei Kilometer lang, kostete rund 8,1 Millionen Euro und wurde von den Bürgern Behlas jahrzehntelang herbeigesehnt? Natürlich die Ortsumfahrung, die sich an dem Hüfinger Dorf mit einem Abstand von mindestens 150 Metern vorbei schlängelt. Seit die Straße eröffnet worden ist, wissen die Bewohner wieder, was das Wort Nachtruhe bedeutet und wer die Durchgangsstraße überquert, muss nicht länger das Sprintvermögen eines 100-Meter-Olympiasiegers haben. Auch der Unfallschwerpunkt am Ortseingang Behla Nord (Anschluss an die K 5741) gehört jetzt der Vergangenheit an.

An der Schallschutzmauer der Umfahrung Behla befinden sich Rankreben für Kletterpflanzen. | Bild: Niederberger, Holger

Doch was dem Menschen nützt, das muss für Fauna und Flora noch lange nicht gut sein, stellt die Ortsumfahrung doch einen riesigen Eingriff in die gewachsene Kulturlandschaft dar. Deshalb gehört zu jeder Straßen- auch eine Grünplanung. Ganz wichtig dabei: „Die Pflanzen, die wir neu gesetzt haben, müssen aus der Region sein“, sagt Manfred Mersch vom Regierungspräsidium. Das sei ein Grundsatz, der nur eine Ausnahme kennt: Technische Bauwerke, zu denenen die Schallschutzmauer gehört, sind von dieser Vorgabe befreit. Bei der Auswahl der Apfelbäume, die im Bereich der Auf- und Abfahrtsäste in Richtung Hausen vor Wald gepflanzt wurden, hat er ganz bewusst alte Apfelsorten (siehe Infokasten) ausgewählt, um so einen Beitrag zu deren Erhaltung zu leisten.

Hüfingen Unendliche Geschichte: Neuplanung für die Hüfinger Lärmschutzwand Das könnte Sie auch interessieren

Entlang des Lärmschutzwalls sind Kirschbäume gepflanzt worden, die von Dreiböcken gehalten werden. Diese werden noch einen Anstrich mit Stammschutzfarbe bekommen, um die jungen Bäumchen so vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Drahthose bekommen sie als Schutz vor Wildverbiss ebenfalls noch. Auch künstliche Ansitze für den Rotmilan und den Bussard finden sich rechts und links der Umfahrung. Denn die sollen sich nicht auf die noch sehr bruchgefährdeten Äste der Jungbäume setzen. Gleichzeitig will man so die Greifvögel auch anlocken, damit sie auf Mäusejagd an der Straßenböschung gehen – damit die Nager nicht überhand nehmen, knabbern die doch gerne die Wurzeln der neu gepflanzten Sträucher an.

Das ist Absicht: An der Böschung gibt‘s Flächen mit Oberboden und ohne Oberboden. | Bild: Niederberger, Holger

Ins Auge fällt, dass der Boden der Straßenböschungen ganz unterschiedlich gestaltet und struktiriert ist. Mal sind nur Steine zu sehen, dann wieder flacher Bewuchs. Auch das ist Absicht, werden so doch unterschiedliche Lebensräume geschaffen. Und das wiederum komme der Artenvielfalt zugute, erklärt Mersch. Denn je mehr Oberboden es gibt, desto artenärmer und einheitlicher werde ein Lebensraum für Pflanzen. Das wiederum hat Folgen für Insekten, deren Nahrungsgrundlage die Pflanzen sind. Und auf steinigem Boden fühle sich zum Beispiel eine Eidechse viel wohler als auf Gras. Diese unterschiedlichen Lebensräume nennt der Fachmann auch Trittsteine, die Biotope miteinander verbinden. Je nach zu schützender Art müssen die Trittsteine eine Mindestgröße haben, unterschiedlichen Anforderungen genügen und in artspezifischen Abständen angeboten werden.

Drei Amphibientunnel verbinden die Seen östlich und westlich von Behla. Auch der Biber nutzt sie. | Bild: Niederberger, Holger

Und wer kümmert sich um die neuen Pflanzen? Das übernimmt für drei Jahre ein Gartenbaubetrieb aus Albstadt. Anschließend wird die Straßenmeisterei des Schwarzwald-Baar-Kreises an der Reihe sein. Auch bei der Pflege wird an Umweltschutz gedacht. So darf kein Mineraldünger eingesetzt werden und der Kompost stammt aus der Region. Selbst die Pfosten, die bei den Dreiböcken und Ansitzen verwendet werden, erhalten keinen Imprägnierschutz.

An dem Weiher östlich von Behla hat der Biber seine Spuren hinterlassen. | Bild: Holger Niederberger

Zu den Ausgleichsmaßnahmen gehören auch drei Amphibientunnel samt Amphibienleitsystem, die die Seen östlich und westlich von Behla verbinden. Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche kommen in dem Gebiet vor und wenn es die im Frühjahr in ihre Laichgebiete zieht, käme es ohne die Unterführungen zu einem Gemetzel. Die Tunnel seien nicht beleuchtet, hebt Mersch im SÜDKURIER-Gespräch hervor. Weshalb das? Weil er solchen Unsinn schon an Stammtischen gehört habe. Auch Biber erreichen Dank der Tunnel sicher die andere Straßenseite. „Ich weiß von drei Totfunden von Bibern an diesem Straßenabschnitt“, sagt Mersch. Vor allem am östlich gelegenen Weiher hat der Biber deutlich seine Spuren hinterlassen und eine ganz eigene Landschaft geschaffen, die fast an einen einen Urwald erinnert.

Mit der Bitte, Platz zu nehmen: ein Ansitz für Rotmilan und Bussard. | Bild: Holger Niederberger

Nicht zuletzt werden die Bachläufe links und rechts der Umgehungsstraße im Laufe des kommenden Frühjahrs weiter entwickelt. Das geschieht, indem deren Uferrandstreifen punktuell bepflanzt werden.

Bepflanzung Als Ausgleichsmaßnahme wurden 120 Bäume und 3000 Sträucher gepflanzt. Bäume: Spitzahorn, Bergahorn, Esche, Wildkirsche, Eiche, Vogelbeere, Linde, Sommerlinde, Birke, Mehlbeere, Birke, Bergulme

Spitzahorn, Bergahorn, Esche, Wildkirsche, Eiche, Vogelbeere, Linde, Sommerlinde, Birke, Mehlbeere, Birke, Bergulme Apfelbäume: Bittenfelder, Brettacher, Boskoop, Jakob Lebel, Sonnenwirdsapfel, Leipferdinger Langstil

Bittenfelder, Brettacher, Boskoop, Jakob Lebel, Sonnenwirdsapfel, Leipferdinger Langstil Sträucher: Hartriegel, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, Schlehe, Hundsrose, Salweide, Holunder, Schneeball, Feldahorn

Hartriegel, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, Schlehe, Hundsrose, Salweide, Holunder, Schneeball, Feldahorn Kletterpflanzen: Wilder Wein, Blauregen, Knöterich, Waldrebe, Pfeifenwinde (hon)