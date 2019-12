von Rainer Bombardi

Wer einmal miterleben wollte, was passiert, wenn ein winziges Wasserlebewesen die Idylle eines Ortes durcheinanderbringt, war am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Bürgerhalle Fürstenberg genau richtig. Dort hatte das Theaterensemble der Trachtengruppe zum traditionellen Weihnachtsschwank eingeladen und schon kurz nach Hallenöffnung festgestellt, dass es keine freien Sitzplätze mehr gab.

Keine Zeit der Stille

Doch von einer friedlichen Weihnachtszeit, geschweige denn von einer Zeit der Stille war nichts zu spüren. Zu sehr wirbelte ein einzigartiger Wasserfloh die ländliche Idylle durcheinander. Der Einheimische Georg Bäurer hatte beim Angeln im Riedsee einen Wasserfloh entdeckte, der seit Jahrzehnten als ausgestorben galt. Pech nur, dass sich am Riedsee zu diesem Zeitpunkt auch die beiden Biologen Xenia Rosenstiel und Kevin Straub für eine routinemäßige Wasseruntersuchung einfanden. Sie waren rundherum begeistert von der Entdeckung und setzten alle Hebel in Bewegung, die seltene Art wieder einheimischen Gefilden anzusiedeln. Was folgte, war ein heilloses Durcheinander um ein nahezu unsichtbares Lebewesen, das mal verschwand und danach wieder auftauchte.

Strapazen für die Lachmuskeln

Für das Publikum in der Bürgerhalle bedeutete dies gehörige Strapazen für die Lachmuskeln. Knapp zwei Stunden lang boten ihnen die Akteure beste Unterhaltung und es war gut, dass in den Pausen ausreichend Zeit blieb, um kurz durchzuatmen. Um die Pausen kurzweiliger zu gestalten, griff die Fürstenberger Theatermusik zu ihren Instrumenten.

Gut in Szene

Regisseur Andreas Mayer stellte derweil mit Genugtuung fest, dass er goldrichtig lag mit der Wahl seines Lustspiels, das in heiterer Weise die aktuellen Diskussionen um schützenswerte Tierarten thematisiert. Zudem war er sich sicher, mit der jungen, aber bereits schauspielerfahrenen Theatercrew auf eine Truppe zählen zu können, die es versteht, ein derartiges Thema in Szene zu setzen. Zu weiteren Akteuren des Abends zählten Ann-Kathrin Preis, Theodor Gut, Corinna Gut und Melanie Vollmer.