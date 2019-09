Ist es sinnvoll, dass Hüfingen am Aktionsprogramm „Sichere Straßenquerung„ teilnimmt? Ja sagt die BFSO/Grünen-Fraktion, die einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Nein sagt die Verwaltung, die sich mit dem Thema anschließend beschäftigt hat.

Hüfingen Wie soll der Verkehr zukünftig fließen? Das sagen die Hüfinger Kommunalwahllisten zum Thema Verkehr Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt habe zwar in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen versucht, Zebrastreifen zu Erhöhung der Verkehrssicherheit zu bekommen. „Oft scheiterte das an einer sehr restriktiven Praxis der Behörden“, heißt es im Antrag der BFSO/Grünen-Fraktion, die in dem Programm, das der Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann initiiert hat, die Chance sieht, dass sich das ändern könnte.

Programm hat laut Kollmeier hohes Frustrationspotenzial

Ganz anders sieht man das im Rathaus. Das Programm sei eher für Kommunen gedacht, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt hätten, wo sie Fußgängerüberquerungen schaffen könnten. Das Aktionsprogramm solle Kommunen bei der Erarbeitung eines Konzeptes unterstützen. Der Ablauf sei vergleichbar mit dem Fußverkehrscheck, bei dem Hüfingen im Jahr 2015 als Modellgemeinde ausgewählt wurde und seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht hat. „Damals kamen viele Vorschläge und es gab auch eine Bürgerbeteiligung. Das Ganze hatte ein großes Frustrationspotenzial“, so Bürgermeister Michael Kollmeier.

Viele Wünsche scheitern am geltenden Recht

Denn von den vielen Wünschen und Anregungen waren nicht wirklich viele tatsächlich umsetzbar. Und auch beim Programm „Sichere Straßenquerung„ bestünde die Gefahr, dass den Bürgern der Eindruck vermittelt werde, dass plötzlich eine Vielzahl von Fußgängerüberwegen eingerichtet werde – nur wenn man den Wunsch äußere. „Am Schluss gilt immer noch Bundesrecht und daran scheitern viele Wünsche“, so der Bürgermeister.

Elternhaltestellean der Lucian-Reich-Schule Das könnte Sie auch interessieren

Den Aufwand könne man der Verwaltung, die sowieso an der Kapazitätsgrenze sei, ersparen. Viel eher sollten die bereits vorliegenden Wünsche noch einmal geprüft werden. Denn die Vorgaben seien gelockert worden und so wäre vielleicht doch der eine oder andere Zebrastreifen, der in der Vergangenheit abgelehnt worden sei, nun möglich. „Ich will keinen Wettbewerb. Ich will vorankommen“, erklärt der Bürgermeister.

Schaffhauser und Bräunlinger Straße

Wenig Chancen gibt es laut Verwaltung allerdings für einen Zebrastreifen in der Schaffhauser oder der Bräunlinger Straße. Die Zahl der Fußgänger habe jeweils weit unter den vorgeschriebenen 50 Querungen in der Spitzenstunde gelegen. Außerdem gebe es bereits Querungshilfen, die ebenfalls eine gute Sicherheitsbilanz aufweisen würden.

Donaueschinger Straße und Bregstraße

Im Bereich des Kreisverkehres Donaueschinger Straße/Bregstraße sei die vorgeschriebene Zahl zwar knapp nicht erreicht worden – die Verwaltung habe sich aber trotzdem dafür ausgesprochen, an den beiden Zufahrten zum Kreisverkehr Überwege anzulegen. Noch stehe allerdings die Entscheidung des Landratsamtes aus.

Hauptstraße

Und dann gibt es noch die Idee, einen Zebrastreifen auf der Hauptstraße zwischen Kirche und Rathaus einzurichten. Kurze Zeit gab es dort schon einmal einen. Bei der nächsten Verkehrsschau soll das mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Straßenbauamt besprochen werden.