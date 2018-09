von Ann-Kathrin Moritz

Maria Behringer hat einen außergewöhnlichen Ferienjob an der Gleisbaustelle. „Für mich ist diese Arbeit nichts Besonderes“, erklärt Behringer und steuert ihren Lastwagen, einen Dumper, zielsicher über die engen Waldwege. Schließlich sei sie mit den Maschinen aus dem Bauunternehmen ihres Vaters aufgewachsen.

Schon mit drei Jahren im Führerhäuschen

„Mein Bruder und ich durften schon mit drei Jahren im Führerhäuschen sitzen“, erinnert sie sich. Momentan wirkt die Firma an der Elektrifizierung der Bahn zwischen Donaueschingen und Freiburg mit, wo der Abschnitt zwischen Rötenbach und Kappel von Gleisschotter befreit und der Boden in den Tunneln einen halben Meter tiefergelegt wird. Maria Behringer transportiert dann mit ihrem Riesengefährt je 28 Tonnen Gestein pro Fahrt aus dem Wald heraus. 3500 Tonnen hat sie so in vier Wochen bereits bewegt.

Wie die Studentin berichtet, habe ihre Mutter anfangs Bedenken gehabt, als sie von der Ferienplanung ihrer Tochter gehört habe – trotz deren langjähriger Erfahrung mit Bagger und Co. Zwar hat die junge Frau in ihren Semesterferien schon regelmäßig im Geschäft des Vaters mitgearbeitet, allerdings als „Mädchen für alles“.

Die Mutter musste ersteinmal beruhigt werden

Auf einer echten Baustelle habe sie die Fahrzeuge zuvor noch nie bedient. „Ich versicherte meiner Frau, dass keine Gefahr bestehe. Schließlich würde ich unsere Tochter nicht hinschicken, wenn ich es ihr nicht zutrauen würde! Dann war sie beruhigt“, berichtet Vater Daniel Behringer.

Die Tunnel, die Maria Behringer teils rückwärts durchqueren muss, sind kaum breiter als ihr Lastwagen. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Doch auch Maria Behringer war am Anfang etwas mulmig zumute, wie sie gesteht: „Zuerst musste ich mich an die Dimensionen gewöhnen, zumal die Wege hier kaum breiter als der Dumper sind. Aber nach dem ersten Tag war das schon kein Problem mehr.“ Etwas länger habe ihr das Rückwärtsfahren Schwierigkeiten bereitet. Möglichkeit zum Wenden gibt es auf der sieben bis acht Kilometer langen Strecke nämlich nicht überall. Deshalb müssen Distanzen von mehreren hundert Metern regelmäßig rückwärts zurückgelegt werden.

Wenig Spielraum für das Riesengefährt

Besonders heikel wird dieses Unterfangen, sobald der Weg auch noch durch einen der Tunnel führt, die mit ihren viereinhalb bis fünfeinhalb Metern Breite wenig Spielraum für das Riesengefährt lassen. „Wir mussten hinten erst einmal extra Lichter befestigen. Sonst hätte ich in den Tunneln beim Rückwärtsfahren gar nichts gesehen“, erzählt die junge Frau.

Zusätzlich erschwert wurde ihre Anfangszeit auch noch durch das am Boden liegende Glasfaserkabel, das den gesamten Bereich zwischen Donaueschingen und Freiburg versorgt. „Wäre das Kabel beschädigt worden, dann hätten wir dichtmachen können“, erklärt Behringer trocken. Denn die Kosten für Ausfälle und Reparatur wären unbezahlbar gewesen. Inzwischen wurde das Kabel in den Tunneln sicher an der Wand befestigt, so dass die Reifen des Dumpers keine Gefahr mehr darstellen.

Bis Ende September arbeitet die Studentin noch in Rötenbach, bevor dann wieder die Paragrafen rufen. Hat ihr der Ferienjob Spaß gemacht? „Auf jeden Fall“, erklärt sie, „Zum Unternehmen des Vaters hat man natürlich eine ganz besondere Bindung. Da macht man so etwas gerne“.

Maria Behringer vor ihrem 30-Tonner. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Die Baumaßnahmen Bis September 2019 dauern die Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Donaueschingen und Freiburg noch an. Das Projekt ist in ein Objekt Ost (Neustadt bis Freiburg) und ein Objekt West (Donaueschingen bis Neustadt) unterteilt, deren Kosten sich nach Aussage von Bauunternehmer Daniel Behringer jeweils auf 50 bis 55 Millionen Euro belaufen. Die Firma Behringer arbeitet im Objekt West für das Unternehmen Leonhard Weiss. Momentan wird die vier Kilometer lange Zugstrecke zwischen Rötenbach und Kappel von Gleisschotter befreit und teilweise tiefergelegt. Nächstes Frühjahr steht dann die Entwässerung auf dem Plan und es wird neuer Schotter auf die Gleise aufgebracht. (akm)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein