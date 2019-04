von Gabi Lendle

„Dem Kirchenchor habe ich es zu verdanken, dass ich meine Frau Luise kennengelernt habe. Das war mein großes Glück im Leben“, sagt Otmar Mayer. Im Gespräch erwähnt er immer wieder, dass seine Frau und seine große Familie sein Lebensmittelpunkt sind.

70 Jahre singt Otmar Mayer nun schon im Hüfinger Kirchenchor. Für diese einmalige Treue und sein überdurchschnittlich langes Engagement wurde er im vergangenen Herbst mit einer ganz besonderen Urkunde des Erzbischofs Stephan Burger aus Freiburg geehrt.

Man muss sich lange umschauen, um jemanden zu finden, der so lange wie Otmar Mayer im Dienste der Kirche singt. „Es hat mir immer Freude gemacht, in der Gemeinschaft zu singen, diese Freude reicht bis zum heutigen Tage“, gesteht der 87-Jährige, der sich mit seiner Bass-Stimme im Chor einbringt.

Dabei war der junge Otmar erblich vorbelastet. Denn als er nach dem Krieg in den Kirchenchor eintrat, sang sein Vater Adolf bereits dort. Damals wurde der Chor von einem Lehrer der Schule in Hüfingen dirigiert.

Bei Auftritt seine Frau kennengelernt

Weil der Chor auch mal in den Ortsteilen sein Können zum Besten gab, lernte er bei solch einem Auftritt in Fürstenberg seine zukünftige Frau Luise kennen. Zwar war es ihr wegen der familiären Situation nicht möglich, selbst im Chor mitzusingen, doch die Bande zwischen den beiden halten auch so bis zum heutigen Tage.

Über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren war Otmar Mayer zwischendurch einmal Vorsitzender des Kirchenchores. „Früher bin ich nach der Probe am Freitagabend immer mit den anderen in die Wirtschaft gegangen. Heute ziehe ich es vor, nach Hause zu gehen“, sagt er ohne Bedauern. Die schön erlebte Geselligkeit fand aber nicht nur am Stammtisch statt.

Lustige und unvergessene Ausflüge sowie gesangliche Höhepunkte wie jedes Jahr an Fronleichnam und an Weihnachten haben beim Hüfinger Chor eine lange Tradition und haben die Mitglieder zusammengeschweißt.

Der katholische Kirchenchor Hüfingen ist seit mehr als 70 Jahren zweite Heimat von Otmar Mayer (vordere Reihe Mitte), wie dieses Bild aus früheren Jahren zeigt. Dabei hat er im Laufe seines beispielhaften Engagements viele schöne Stunden mit seinen Mitsängern erlebt. | Bild: Gabi Lendle

Auch der Abschied vom langjährigen Chorleiter Heinrich Kling nach 42 Jahren ließ den Chor vor rund fünf Jahren nicht auseinanderbrechen. Nach langer Suche erklärte sich Hubert Stinner aus Donaueschingen bereit, erst mal den Chor fürs Fronleichnamsfest unter seine Fittiche zu nehmen. Daraus ist eine dauerhafte und fruchtbare Zusammenarbeit entstanden.

Sechs Söhne folgen ihm nach

„Musik machen ist immer schön“, behauptet Otmar Mayer. Sein Faible für Musik, den Gesang und die Kunst ansich hat er jedem seiner sechs Söhne mit in die Wiege gelegt und auf den Lebensweg mitgegeben. Sie spielen alle ein Instrument oder singen.

Auch sonst hat Otmar Mayer sein Leben mit großem Erfolg der Kunst gewidmet. Seit er denken kann, malt und zeichnet er mit großer Leidenschaft. Seine handwerklichen Kapazitäten hat damals auch der Hüfinger Lehrer Heizmann erkannt und geraten, eine Lehre beim Holzbildhauer Rieber in Furtwangen zu beginnen.

Geschäft für Holzschnitzerei und Fotografie eröffnet

Mit seinem Vater ist er darauf hin mit dem Fahrrad nach Furtwangen gefahren und war sofort begeistert. Der Ausbildung stand nichts mehr im Wege, fortan fuhr er täglich mit dem „Bregtäler“-Eisenbähnle zur Arbeit.

Nach drei Jahren Ausbildung und zwei Gesellenjahren hat er sich in Hüfingen selbstständig gemacht und gleichzeitig ein Geschäft für Holzschnitzerei und Fotografie eröffnet.

Denn die Fotografie war eine weitere Leidenschaft des damaligen jungen Familienvaters. „Ich habe ja nie geraucht, von dem gesparten Geld habe ich mir lieber eine Kamera gekauft“, erzählt Otmar Mayer.