von Rainer Bombardi

Zum neunten Mal stimmten in Hausen vor Wald der gastgebende Männergesangverein (MGV), die Musikkapelle und die Theatergruppe gemeinsam auf die Weihnachtsfeiertage ein. Sie vereinigten zwei separate Feiern zu einem Weihnachtskonzert.

In einer komplett gefüllen Bürgerhalle saßen auch etliche auswärtige Gäste im Publikum, was für den Bekanntheitsgrad spricht, den die Konzertveranstaltung mittlerweile erlangte. Der Beginn mit dem feierlich und majestätisch vorgetragenen Adventslied Tochter Zion des Komponisten Georg Friedrich Händel war der Auftakt zu einer dreistündigen Konzertveranstaltung. In ihrer Zusammensetzung von Musik, Gesang und Schauspiel erwies sie sich wenige Tage vor dem Weihnachtsfest als willkommene Einstimmung.

Die Musikapelle unter der Leitung von Dirigent Stefan Teichner war noch in drei weiteren Stücken zu hören. Dabei gelang es dem Orchester auch rockige Melodien die von Fernweh, Küstensound und Seemannsromantik geprägt waren, passend in den Konzertablauf zu integrieren.

Traditionell bietet das Weihnachtskonzert den Bläserjugendlichen eine Plattform um sich zu präsentieren und mit kurzen Musikbeiträgen erste Erfahrungen vor großer Kulisse zu sammeln. Zur Freude des Publikums kamen in diesem Jahr auf diese Weise in Einzelbeiträgen erstmals Tim Baumann, Gabriel Knoll, Sarah Baumann, Pauline Knoll, Leon Happle, Luisa Engesser, Michelangelo Rastrello, Paulius Zukauskas und Egle Zukauskaite zu ihren Auftritten.

Auch von oben ein gut aufgestellter Klangkörper: die Musikkapelle Hausen vor Wald beim Weihnachtskonzert 2019.

Der Männergesangverein eroberte die Herzen der Zuhörer mit einer Mischung aus weihnachtlichen und populären Liedern und Traditional. Unter bewährter Leitung von Rudi Teichner gelang es dem stimmgewaltigen Chor mit einer Mischung bekannter und weniger bekannten Liedern, wie dem württembergischen Weihnachtslied „Allhier um Mitternacht“ das Publikum zu begeistern. Der finale Abschnitt des Abends gehörte der Theatergruppe, der es gelang, die Zuschauer mit einem begeisterten Auftritt zu überzeugen.