von Rainer Bombardi

Die Attraktion während der Festtage des SV Mundelfingen bietet am Pfingstsonntag der Achdorfer Strongman Denis Dressel, der in diversen Kraftsporteinlagen und Wettbewerben dem Publikum etwas bietet, das es in dieser Form wohl noch selten zu Gesicht bekam.

Es war vor zehn Jahren, als Dressel seine Leidenschaft für den Kraftsport entdeckte, die bereits während seiner Jugend in ihm schlummerte. Rasch machte er beim Powerlifting mit, einem Kraft-Dreikampf, und ging ins Fitness-Studio, um sich für eine Karriere als Bodybuilder vorzubereiten. Doch so richtig zufrieden war er nicht. Er wollte mehr Gewicht heben, ziehen oder stemmen, doch im Fitness-Studio war er irgendwann am Limit angelangt. Dank eines Tipps von Freunden informierte er sich bei der German Federation of Strenght Athlets (GFSA) über die Voraussetzungen für eine Laufbahn als Strongman und entdeckte eine Disziplin, die in diversen Vergleichen die Synergien von Kondition, Kraftausdauer und körperliche Stärke herausfordert und fördert.

Strongman Denis Dressel trainiert im Garten seines Eigenheims für die Deutschen Meisterschaften. Bild: Rainer Bombardi

„Es gibt eine Vielzahl an Strongman-Disziplinen, einige davon präsentiere ich am Pfingstsonntag in Mundelfingen“, erläutert Dresse, der mit seiner Familie in idyllischer Lage im Vorchdorfer Wutachtal im Garten seines Eigenheimes trainiert. Zu den Strongman-Disziplinen zählen unter anderem das Baumstammwerfen oder -stemmen, das Heben von Autokreuzen oder Atlassteinen, das Ziehen von Lastwagen oder Traktoren und vieles mehr. „Die Begeisterung des Publikums wirkt wie ein Aufputschmittel“, ist Dressel von seinem ehrlichen Sport begeistert.“ Und: „Die Gewichte lügen nicht“, ergänzt der seit 17 Jahren als Berufssoldat und mittlerweile in Donaueschingen aktive Dressel. Seine Leistung reicht von 150 Kilogramm an aufwärts bis zu Gegenständen mit einem Gewicht von etwa 340 Kilogramm. International sind die bewegten Gewichte noch schwerer.

Für das Fest in Mundelfingen sind unter anderem das Ziehen eines Traktor, das Baumstamm-Stemmen, das Tragen eines Holzrahmens oder auch der Reifen-Flipper geplant. Zudem gibt es diverse Wettbewerbe, in denen Teams oder Einzelpersonen den Strongman in unterschiedlichen Disziplinen herausfordern können. Dressel willigte auf Anhieb ein, als er von der Idee hörte, mit Wettbewerben das Programm zu bereichern.

Zwei Tage gute Stimmung und beste Laune charakterisieren das Pfingstfest des SV Mundelfingen. Bild: Rainer Bombardi

Dass er überhaupt in Mundelfingen einen Auftritt hat, hat der Sportverein einer Reha-Maßnahme zu verdanken, während der Dressel die Bekanntschaft mit einem Mitglied schloss. „Ich freue mich total auf meine Auftritte“, lacht Dressel, der sich davon eine Steigerung des Bekanntheitsgrads der Sportart erhofft. Zudem ist der Auftritt eine ideale Vorbereitung für die deutschen Profi-Meisterschaften am 13. Juli in Bad Tölz.

Dressel ist noch relativ neu im Strongman-Geschäft. 2016 nahm er mit wenig Vorbereitung an einem Beginner-Wettkampf teil und landete unter den besten Fünf. Im Jahr darauf beteiligte er sich erstmals am Deutschland-Cup und platzierte sich auf Platz 12 von rund 30 Teilnehmern. Der Vizetitel im Vorjahr bescherte ihm den Aufstieg in die Profiliga. Im ersten Wettkampf qualifizierte er sich vor wenigen Wochen auf Anhieb für die Deutsche Meisterschaft.

Dressel schwärmt von einem tollen Verhältnis zu den Nachbarn, die seine Tatkraft gerne beanspruchen, wenn es darum geht, gewichtige Herausforderungen zu stmmen. In Blumbergs Bürgermeister Markus Keller hat er einen Fan, der ihm bereits seine Unterstützung zusicherte, wenn es darum geht, die Sportart in der Region öffentlichkeitswirksamer zu präsentieren. Am Pfingstsonntag macht Strongman Denis Dressel beim Pfingstfest des SV Mundelfingen nun den Anfang für dieses Ziel.