von Rainer Bombardi

Auch das Mundelfinger Jazztanzfestival bekommt das Corona-Virus zu spüren: Drei Teams hatten auf Grund einer möglichen Ansteckungsgefahr abgesagt. Dadurch verkürzte sich zwar die Gesamtdauer der Veranstaltung. Dennoch sah das Publikum in der sehr gut besuchten Aubauchhalle ein Feuerwerk an minutiös und choreografisch niveauvollen Tänzen.

Die Swabian Pockets aus Epfendorf überzeugen mit ihrem tänzerischen Feuerwerk in einem Irish Pub und landen auf ersten Platz. | Bild: Rainer Bombardi

Von Anfang an war klar, dass vier Gruppen der Sprung ins Finale gelingt. Dort bekamen sie die Gelegenheit ihre Tänze erneut aufzuführen. Abermals stellten sie sich damit der professionell zusammengesetzten Jury zu der neben der Bad Dürrheimerin Manuela Laufer der unter anderem die Rottweilerin Ines Fischer, die Trossingerin Ingrid Mayer-Refke angehörte.

Viele der Gruppen proben bereits monatelang für ihre Auftritte: „Es ist tatsächlich so, dass wir nach jeder Probe wieder etwas Neues entdecken, das es zu optimieren gibt“, lachte eine der Tänzerinnen, die froh über die bevorstehende Tanzpause der nächsten Wochen ist.

Viele verschiedene Tanzformen

Doch wer annahm, die anwesenden Gruppen wären nur zum Spaß gekommen, sah sich gründlich getäuscht. Alle Tänze, auch jene derjenigen Teilnehmerinnen, die sich nicht fürs Finale qualifizierten, überzeugten in ihren Aufführungen. Dem Publikum bot sich zu einer Vielfalt an unterschiedlichen Musikstilen eine Fülle an Tänzen und Tanzformen. Besonders weit kamen dabei all jene, die neben ihrer tänzerischen Klasse eine spannende Geschichte in ihre Performance verpackten und deren Outfits passend gewählt waren.

Bürgermeister Michael Kollmeier lobt das qualitativ hochwertige Jazztanzturnier. | Bild: Rainer Bombardi

Zwei Platzierungen nach Randegg

Nach zweieinhalb Stunden standen die Finalteilnehmer fest. Dort sahen die Zuschauer als erstes eine Helene Fischer- Show in einer atemlosen Multiausgabe hinter der sich die Randinis aus Randegg bei Gottmadingen verbargen. Am Ende belegten sie den vierten Platz.

Der dritte Platz ging ebenfalls nach Randegg wo sich die Bambinbis auf ihre 20-Jahre Nummer vorbereitet hatten. Nach Ägypten entführten die Furtwanger One 2 Step an deren Platzierung auf dem zweiten Rang genauso wenig Zweifel bestanden wie an der Aufführung der Gewinnerinnen. Sie kommen in diesem Jahr aus Epfendorf traten bereits mehrfach als Swabian Pockets in Mundelfingen auf und entzückten das Publikum mit ihrer Tanznummer, die in ein Irish Pub entführte. Dabei kombinierten sie die unterschiedlichsten Tanzrichtungen und entlockten dem Publikum während den Aufführungen mehrfach Begeisterungsrufe.