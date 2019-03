von Rainer Bombardi

Am 2. November blicken am Ehrungsabend des Chorverbandes Schwarzwald-Baar die beiden Fürstenberger Manfred Bäurer und Markus Erhart auf zwei besondere Karrieren als Sänger. Seit 60 Jahren singt Markus Erhart aktiv im Gesangverein Fürstenberg mit. Seit 40 Jahren singt Manfred Bäurer aktiv mit, der zudem seit 16 Jahren als Vorsitzender an der Spitze des Vereins steht. Beide Geehrten erlebten während ihrer bisherigen Gesangkarriere diverse Hochs und Tiefs. Unaufhaltsam war auch die Integration von modernem Repertoire in das einst ausschließlich deutsche Liedgut. Im Rückblick spricht Bäurer von einer spannenden Zeit. In Fürstenberg erfolgt die Ehrung der beiden langjährigen Mitglieder während dem Herbstkonzert am 9. November.

In seinem Bericht skizzierte Bäurer ein erfolgreiches Vereinsjahr, das nicht ganz unerwartet mit der Zustimmung zum Bau des neuen Vereinsheimes endete. Durch die dadurch frei werdende Raumkapazität gibt es zusätzliche Möglichkeiten, das Angebot für die örtlichen Vereine weiter zu beleben. Ein Dauerbrenner ist auch der bunte Abend an Fasnet, welchen der Gesangverein seit Jahrzehnten gemeinsam mit der Trachtengruppe organisiert. Da der Gesangverein gleichzeitig auch als Kirchenchor agiert, gehören unter anderem Auftritte an Ostern, am Kirchenfest, während dem Gottesdienst am Bergfest, am Erntedank oder auch an Weihnachten zum Standardprogramm.

Die intakte Kooperation mit den anderen örtlichen Vereinen gab den Ausschlag, sich am Samstag, 27. April am Frühjahrskonzert der Musikkapelle Fürstenberg zu beteiligen und auf einen Auftritt während dem Konzert der Gruppe Südbaar zu verzichten. Chorleiter Manfred Mayer freute sich über einen guten Besuch in 40 Proben der bei den Männern und Frauen knapp über 80 Prozent betrug.

Die Neuwahlen betätigten Manfred Bäurer als Vorsitzenden und Gerhard Werner als zweiten Vorsitzenden. Neue Schriftführerin ist Claudia Vollmer. Sie folgt auf Alfred Rothmund. Um die Finanzen kümmert sich Mario Theodoris. Verwaltungsratsmitglieder sind Markus Erhart, Kurt Bolli und Rudolf Gut.