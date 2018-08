In der Innenstadt gibt es einen neuen Mobilitätsknotepunkt: In der Bahnhofstraße, direkt gegenüber der Volksbank steht ein sogenanntes Carsharing-Auto. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug, das mitteils einer entsprechenden Karte spontan ausgeliehen und benutzt werden kann. Voraussetzung ist die vorherige Registrierung des jeweiligen Nutzers.

"Wir verknüpfen an dieser Stelle mehrere Verkehrswege. Ganz in der Nähe ist der Bahnhof, an der Straße die Bushaltestellen und jetzt haben wir hier noch das Carsharing-Auto", freut sich Bürgermeister Michael Kollmeier. Man freue sich, dass das neue Angebot zeitgleich mit zwei anderen Städten auf der Baar eingeführt werde. Die Hüfinger Stadtverwaltung wolle sich auch eine Karte für den Ausleihbetrieb besorgen: "Das ist eine passende Ergänzung zum Fahrzeugpool der Stadt", so Bürgermeister Kollmeier.

Um das Fahrzeug ausleihen zu können ist es notwendig, sich zuvor beim Hüfinger Autohaus Albert anzumelden und eine entsprechende Karte zu holen. Das Buchen funktioniert über eine entsprechende App auf dem Smartphone oder mittels Telefonanruf. Ab dem Zeitpunkt der Buchung könne das Fahrzeug anhand der Karte und eines Lesegerätes an der Windschutzscheibe entriegelt werden.

Eigentümer der Karte sind eingebunden in das bundesweite Flinkster-Netz der Deutschen Bahn. Ein Auto auszuleihen ist damit also auch in anderen Städten möglich. "Der Generation Smartphone ist das eigene Auto gar nicht mehr so wichtig", erklärt Steffen Albert vom gleichnamigen Autohaus. Der Kauf einer Mitgliederkarte kostet einmalig 19,90 Euro. Abgerechnet wird schließlich nach Nutzungsdauer, die sich an der jeweiligen Tageszeit orientiert, und den tatsächlich gefahrenen Kilometern.

Flinkster So lautet die Bezeichnung für das flexible Carsharing der Deutschen Bahn in über 300 Städten deutschlandweit. Die Carsharing-Fahrzeuge auf der Baar in Hüfingen, Bräunlingen und Blumberg sind ebenfalls in dieses Netz eingebunden, das Bahn-Angebote mit der Auto-Ausleihe kombiniert. Auch in Villingen-Schwenningen wird bereits ein entsprechendes Fahrzeug zum Ausleihen angeboten. (guy)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein