von Gabi Lendle

Jetzt, nachdem Egon Bäurer aus Behla seine berufliche Laufbahn als Rektor an der Blumberger Realschule mit einer Portion Wehmut beendet hat und auch in seinem heimatlichen Musikverein in Behla nicht mehr die erste Geige spielt, hat er ja gesagt. Ja zu Anfrage von der CDU, als Gemeinderat eine Stimme zu haben.

Bodenständig und treu

„Nein zu sagen liegt nicht in meinem Wesen“, sagt der 64-jährige leidenschaftliche Klarinettist, der als Gründungsmitglied 31 Jahre lang seinem Musikverein als Vorstand diente. Das zeugt von Bodenständigkeit und Treue.

Ein Kind des Ortsteiles Behla

Die Wähler haben ihm ihre Stimme gegeben; somit wird Egon Bäurer fortan nicht mehr die Schulpolitik, sondern die Gemeindepolitik mitgestalten. Als Kind des Ortsteiles Behla möchte er sich für seinen Heimatort einsetzen, aber auch die anderen Ortsteile vertreten. „Das liegt mir sehr am Herzen“, äußert sich Egon Bäurer. Er sammelte als Ortsvorsteher in den Jahren 1999 bis 2014 jede Menge Erfahrungen in der Kommunalpolitik, auf die er nun zurückgreifen kann.

Problematik der fehlenden Bauplätze anpacken

Die fehlenden Bauplätze in den Ortsteilen stellen für ihn ein wichtiges Thema dar, da er sonst deren Weiterentwicklung als gefährdet sieht. In der innerörtlichen Bebauung, dem Erhalt der Ortskerne und im speziellen Fall von Behla der Neugestaltung des Dorfmittelpunktes sieht er wichtige Felder die es zu bearbeiten gilt. Hier hofft er auf Unterstützung durch Städteplaner. „Dabei eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Dorfmitte“, freut er sich.

Gesamtstädtische Belange wichtig

Aber auch die städtischen Belange wie Schule und Schwimmbad sind ihm enorm wichtig. Dass bei dem langjährigen Pädagogen und Schulleiter die Entwicklung der Schulen und die Arbeit in den Kitas ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, ist selbstredend. Hier ist Hüfingen gut aufgestellt und soll es auch bleiben.

Vielseitige Interessen

„Jetzt habe ich die nötige Zeit, die nötigen Verbindungen, den nötigen Ehrgeiz und das Engagement, um in der Kommunalpolitik mitzuwirken“ sagt Egon Bäurer, der auch im privaten Bereich ausreichende Betätigungsfelder hat. Der Vize-Präsident des Blasmusikverbandes im Schwarzwald-Baar-Kreis hat neben seiner Leidenschaft für Musik noch weitere Hobbys. So ist er seit Jahren ein Fußballfan des FC Freiburg und hat erst kürzlich mit seiner Frau Marlies die Platzreife im Golfen erworben. „In dieser Sportart wollen wir uns weiter bewegen“ erzählt er.

Er hat viel Freude an seinem Garten und geht gerne in den Wald, auch um Holz zu schlagen. Ein besonderes Highlight in seinem Leben ist aber die zweijährige Enkelin, die glücklicherweise gleich nebenan lebt und ihren Opa öfters besuchen kommt.