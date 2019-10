Fürstenberg vor 1 Stunde

Droben auf dem Fürstenberg schlägt das Herz der Familie Preis für das Moschten

Auch in schlechten Obst-Jahren sorgt der Betrieb dafür, dass Streuobst zu feinem Saft und räsem Most wird. Die Kunden kommen aus immer weiterem Umkreis – denn in immer mehr Dörfern wird nicht mehr gemostet. Leider.