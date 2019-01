von Rainer Bombardi

Zum Jahresanfang versprühte das Mundelfinger Dreikönigstheater mit seiner Aufführung der Komödie "Dreimal schwarzer Kater" jede Menge guter Laune. In diesem Jahr organisierte die Musikkapelle die Aufführung, deren Theatergruppe unter bewährter Leitung ihre Regisseurs Peter Kuhrt den Dreiakter einstudierte. Mit im Boot war auch ein Team, dem es in einer Mischung junger und erfahrener Schauspieler gelang, die Begeisterung im Publikum von Beginn an zu entfachen. Vorsitzender Daniel Trenkle versprach zu Beginn der Aufführung nicht zu viel, als er den Zuschauern einen kurzweiligen und heiteren Abend ankündigte.

Die Komödie war ein Dauerangriff auf die Lachmuskeln und das Publikum spendete reichlich Szenenapplaus. In den Hauptrollen gefielen Peter Kuhrt, seine nach Harmonie süchtige Gattin alias Kathrin Parthie und in der Rolle der Nachbarn Patrick Späth und Lisa Metzger. Hinzu kamen mit Norberts Kollegin Silvia Welte und Führerschein-Novizin Saskia Welte zwei Akteurinnen, die das Tohuwabohu beflügelten.

Peter Kuhrt (hinten von links) und Patrick Späth fällt es trotz "Schwarzem Kater" schwer, ihre Gattinnen Kathrin Parthie (vorne von links) und Lias Metzger zu überzeugen.

Jeder im Stück hat seine eigenen Probleme, mit denen er zusätzlich Verwirrung stiftet. So auch der Ewigstudent alias Dominik Mäder und die Schwester des Nachbars alias Anja Mittner. Auslöser des gesamten Spektakels war ein schwarzer Kater, der dem Stück seinen Titel gab, und in dessen Rolle für einen Moment Peter Kuhrt überraschte.

Der Theatergruppe war es während mehr als zwei Stunden gelungen, die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Rollen zu einer Gesamtheit zu vereinen. Passend dazu war die Kulisse gewählt, die der farbenfrohen Idylle einer frühsommerlichen Terrasse geglichen hatte. Das Konzept, die Zuschauer mit ein paar vergnüglichen Stunden in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen, ging auf.

Musikkappel bietet originäre Blasmusik und Peter Maffay

Zur Einstimmung eröffnete die Musikkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Wilfried Föhrenbacher den Theater- und Konzertabend mit originärer Blasmusik und einem Abstecher in Peter Maffays Fantasiewelt des Drachen "Tabaluga".

Seit Jahren wechseln sich die Theatergruppen von Musikkapelle und Gesangverein mit den Aufführungen am Zweiten Weihnachtsfeiertag und an Dreikönig ab.