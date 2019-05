Frau Dilger-Rosenstiel, wann sind Sie Mitglied des Hüfinger Turn- und Sportvereins geworden?

Mit vier Jahren habe ich unter den Betreuerinnen Frau Schmidtke und Frau Steiert am Kinderturnen teilgenommen.

Und sind dann wie zum Volleyball gekommen?

Ich war eine gewisse Zeit beim Schwimmsport aktiv. Als eine neue Volleyball-Jugendmannschaft gegründet wurde, habe ich mich 1978 zusammen mit einer Freundin dort angemeldet. Unser damaliger Trainer war Jürgen Steiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht, also sind wir dabei geblieben.

So viel Spaß, dass Sie sogar Vorsitzende der Volleyballabteilung werden wollten?

Ja, tatsächlich habe ich mich selbst für das Amt angeboten. Ich hatte einfach Lust, mehr für diese Abteilung zu machen, als nur Spielerin zu sein.

Was zählte in dieser 28-jährigen Amtszeit zu Ihren Hauptaufgaben?

Hauptsächlich war ich für die Anmeldungen der Teams beim Verband verantwortlich und natürlich musste man ununterbrochen dafür sorgen, die Abteilung nach außen attraktiv für Mitglieder zu präsentieren und neue Spieler zu gewinnen.

Was hat Ihnen daran die größte Freude bereitet?

Grundsätzlich waren die menschlichen Faktoren das Wichtigste für mich. Ich habe während der gesamten Zeit unzählige Spieler, Mitglieder, Ehrenamtsträger und Helfer kennenlernen dürfen und es sind daraus viele Freundschaften entstanden. Ebenso war das Amt als Jugendtrainer positiv bereichernd. Natürlich haben wir auch gemeinsam zahlreiche sportliche Erfolge und Feste gefeiert, die wohl ewig in Erinnerung bleiben.

Was war der emotionalste Moment in Ihrer Amtszeit?

Einer der schönsten Momente war vor wenigen Jahren der Aufstieg der Damenschaft in die Oberliga. Wir hatten eine spielstarke Mannschaft auf und eine stimmungsvolle Truppe neben dem Feld. Mit Detlev Habbe, einem Urgestein des Hüfinger Volleyballs, zudem einen unermüdlichen Helfer in der Hinterhand.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Hüfinger Volleyballabteilung und wie geht es weiter?

Zu Beginn meiner Amtszeit waren sieben Volleyball-Mannschaften im Verein aktiv, heute sind es leider nur noch eine Herren- und zwei Damenmannschaften. Trotz diesem Abwärtstrend darf man nicht die Lust verlieren, etwas für das Volleyball in Hüfingen zu tun. Denn dieser Sport hat bei uns eine große Tradition.

Sie sind seit unzähligen Jahren für die im Frühjahr stattfindenden Hüfinger Volleyball-Stadtmeisterschaften verantwortlich. Was ist das Geheimnis dieses beliebten Turniers?

Ich würde behaupten, dass sich bei diesem Turnier eine Volleyball-Familie aus der Region trifft. Die Spiele werden auf einem hohen Niveau ausgetragen und jeder Teilnehmer findet ein lustiges sowie freundschaftliches Ambiente vor.

Werden Sie für die Stadtmeisterschaften weiterhin aktiv sein?

Das wird sich zeigen. So ganz werde ich meine Finger wohl nicht davon lassen können.

Zur Person

Luzia Dilger-Rosenstiel ist seit Kindheitstagen in Hüfingen verwurzelt

und arbeitet als Arzthelferin. Seit ihrem Amtsantritt als Volleyball-Abteilungsvorsitzende beim Turn- und Sportverein Hüfingen organisiert sie auch federführend die Volleyball-Stadtmeisterschaften, die am kommenden Samstag ab 13 Uhr in der Halle B am Hüfinger Schwimmbad Aquari stattfinden. Teams aus der gesamten Region werden in einer Hobby- und einer Anfängergruppe um den begehrten Pokal spielen. Für Verpflegung und ein stimmungsvolles Volleyball-Turnier-Erlebnis ist gesorgt.