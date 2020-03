Die Diskussion um die Preise im Mundelfinger Neubaugebiet gehen in die nächste Runde. „Wir haben bislang ja immer gesagt, wir werten das alles bis Ende Januar als einen Irrtum“, sagt Kurt Kammerer von der Initiative 125. Nun ist Anfang März und die Initiative 125, die gegen einen Quadratmeterpreis von 149 Euro pro Quadratmeter kämpft, hat sich einen Anwalt genommen. „Das war für uns der logische Schluss.“ Doch es sei nicht das Ziel, jetzt in einen Rechtsstreit zu treten. „Verklagt ist die Stadt noch nicht.“ Das Ganze – das Sechs-Punkte-Papier der Initiative und das Schreiben ihres Anwaltes – haben die Gemeinderäte gestern per Einschreiben bekommen und am Donnerstag wird das Thema dann auch voraussichtlich wieder in der Gemeinderatssitzung aufkommen, denn die Initiative plant ihr Erscheinen.

Neu ist am Sachverhalt eigentlich nicht viel, doch Kammerer sieht die Position der Initiative nun auch sowohl durch nicht-öffentliche Sitzungsdokumente, die ihm nach eigenen Angaben anonym zugespielt worden sind, untermauert und auch vom Anwalt bestätigt. „Wir haben nun Beweise, dass der Beschluss für 149 Euro pro Quadratmeter auf der Basis von falschen Daten getroffen wurde und dass er somit rechtswidrig ist“, erklärt Kammerer. Denn unter der Kalkulation steht der Satz „Hinweis: Der Wert des Grund und Boden für die Bauplätze (Bauflächen) ist in den 116 Euro pro Quadratmeter nicht enthalten“. Und genau damit sieht sich die Bürgerinitiative bestätigt. „Die 116 Euro für die Erschließung haben als Argument gedient, um einen hohen Grundstückspreis durchzubringen“, sagt Kammerer. Und genau dies habe die Initiative von Anfang an vermutet, nun habe sie es schwarz-auf-weiß.

Daraus resultiert nun das Sechs-Punkte-Programm der Initiative 125. So wären die relativ hohen Erschließungskosten eine falsche Behauptung. Außerdem stellt sich die Initiative die Frage, ob die Erschließungskosten nun für die Festlegung des Gesamtkaufpreises berücksichtigt worden sind oder nicht. Unter Punkt drei geht die Initiative darauf ein, dass die Stadt dem Rat keine relevanten Daten über den Marktpreis für die Entscheidung zur Verfügung gestellt habe. Als Viertes argumentiert die Initiative damit, dass die Stadt Monopolist bei Bauplätzen ist und ihre Position zur „Preistreiber“ missbrauche. Unter Punkt fünf geht es um die Einschätzung des Anwaltes, der die Initiative berät. Und zu guter letzt wird auch thematisiert, dass es eine Gefahr für das Zusammenleben zwischen der Stadt Hüfingen und den Ortsteilen gebe.

Abschließend sind drei Forderungen an die Gemeinderäte formuliert: „Bitte revidieren Sie die Entscheidung zur Preisfestsetzung vom 17.10.19, denn die Stadt informierte Sie nicht richtig und in wichtigen Punkten sogar irreführend. Bitte verlangen Sie von der Stadt für eine neue Entscheidung aussagekräftige, faktenbasierte Entscheidungsunterlagen. Die Stadt schuldet diese Ihnen und uns Bürgern. Treffen Sie bitte Ihre Entscheidung neu und auf Basis von Fakten.“ Es liege nun am Gemeinderat, die Preisfestsetzung „rechtskonform“ neu aufzusetzen und eine Lösung herbeizuführen.

Doch was sagt Bürgermeister Michael Kollmeier nun zu den neusten Entwicklungen? „Es geht generell und ausschließlich um den Marktwert.“ Es gebe zehn Interessenten, die sehr wohl wüssten, dass der Quadratmeterpreis bei 149 Euro liegt. „Wir haben in Mundelfingen wertige Bauplätze und der Markt erkennt das“, erklärt der Bürgermeister. Mit einigen Interessenten seien die Gespräche auch schon so weit, dass man bald einen Notartermin vereinbaren könnte. Namen aus den Reihen der Intiative 125 scheinen bei diesen fortgeschrittenen Verhandlungen allerdings nicht darunter zu sein, auch wenn Bürgermeister Michael Kollmeier das nicht bestätigen kann. Schließlich gehe es da auch um private Interessen, die nun mal eine nicht-öffentliche Angelegenheit sei.

Und auch genau aus diesem Grund wird der Gemeinderat am Donnerstag auch nicht-öffentlich über die ganze Sache diskutieren. Scheinbar soll es dann auch darum gehen, wer sich für welches Grundstück interessiert und der Frage nachgegangen, in wie hoch die Überschneidung von Initiativen-Vertreter und Grundstücksinteressenten ist. Einem Gerücht widerspricht Kurt Kammerer in diesem Zusammenhang aber deutlich: „Ich schwöre das im Angesichts des Herrn: Ich habe keine Interesse an einem Grundstück und ich das auch nur, damit das ganze unabhängig wird und keiner sagen kann, dass das ja nur die Bauherren sind, die billigere Grundstücke haben wollen.“

Doch wie kann es jetzt eigentlich noch weiter gehen? „Das ganze Leben ist ein Kompromiss“, sagt Kammerer. Doch Kollmeier sei „knallhart und nicht kompromissbereit“. Die Initiative habe ihm schon einige Kompromisse vorgeschlagen, doch Kollmeier wolle mit vorgezogenen Notarterminen Fakten schaffen. Ganz anders sieht das dann wieder Kollmeier, wenn man ihn auf die Kompromisse der Initiative anspricht: „Wir haben einen Ratsentscheidung und die ist auch mit großer Mehrheit gefallen“, erklärt der Bürgermeister. Diesen trage er auch mit. Doch selbst wenn nicht: Auch ein Bürgermeister muss sich an eine Entscheidung des Gemeinderates halten und kann keine Kompromisse aushandeln. Außerdem ist er sich auch sicher: „Die Gemeinderäte fühlen sich nicht von der Verwaltung in die Irre geführt.“ Außerdem hätten die Räte auch viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, dass sie mit ihrer Entscheidung nicht ganz so falsche liegen würden.

Sitzung am Donnerstag kann wieder richtig spannend werden

Auch wenn der Rat zu diesem Sachverhalt am Donnerstag nicht-öffentlich tagt, wird es nicht darum gehen, den Entschluss von September vergangenen Jahres und somit die Grundstückspreise zu revidieren. Es geht in erster Linie darum, dass in der Sitzung scheinbar weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Wohl wird auch das Ergebnis des Gutachten präsentiert. Anschließend wird es allerdings um 20 Uhr auch eine öffentliche Sitzung geben, auf deren Tagesordnung auch viele Punkte wiederzufinden sind, die bei der letzten Sitzung geschoben werden mussten, weil aus der Bürgerfrageviertelstunde eine ganze Stunde wurde. Man braucht keine Kristallkugel, um schon einen Blick auf die Sitzung Donnerstag werfen zu können: Auch dieses Mal wird die Initiative 125 mehr Fragen haben, als in eine Viertelstunde hineinpassen.