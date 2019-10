von Rainer Bombardi

Das 58. Kreiserntedankfest in Mundelfingen ist eröffnet. Schon am Mittwochabend feierten Tausende von Gästen aus Nah und Fern begeistert mit. Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier und Ortsvorsteher Michel Jerg meisterten den Bieranstich gemeinsam mit einem Schlag. Musikalisch begleiteten die Brauereikapelle Fürstenberg und die Party- und Showband „Dirndlknacker“ den Eröffnungstag. Shuttle-Busse brachten die Gäste aus allen Himmelsrichtungen in das Dorf am Rande der Wutachschlucht. Rasch gab es im Festzelt keine freien Plätze mehr.

Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Bild: Rainer Bombardi Auftakt Kreiserntedankfest Mundelfingen: Livemusik im Festzelt

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein