von Andrea Wieland

Ein Platz der Generationen verbindet: Eine wundervolle Vorstellung, doch wie ist so ein Projekt umzusetzen? Genau diese Gedanken macht sich seit dem vergangenen Jahr der Sumpfohrener Ortschaftsrat rund um Ortsvorsteherin Ancilla Batsching – und zwar konkret zum Gelände hinter dem Sumpfohrener Rathaus.

Raum für die Öffentlichkeit

Nachdem der Pachtvertrag des Geländes mit dem Nachbarn auslief und die Garage, welche einen Teil des Platzes einnahm, durch die Rathaussanierung weggestellt wurde, steht der Platz nun der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Der Platz hinter dem Sumpfohrener Rathaus ist leicht erhöht und durch einen Zaun von der Sumpfohrener Hauptstraße getrennt, hat jedoch trotzdem einen direkten Zugang vom Sumpfohrener Rathaus und Bürgerhaus her. Das macht ihn nun sehr attraktiv.

Bisher eher Plätze für Jugendliche oder junge Familien

„Wir wollen hier einen Platz schaffen, welcher alle Generationen anspricht und alle zum Verweilen einlädt. Mit dem Spielplatz oder dem Bolzplatz mit der Tischtennisplatte haben wir bisher eher Plätze für Kinder, Jugendliche oder junge Familien geschaffen. Hier soll ein Platz errichtet werden, der alle anspricht“, so die Sumpfohrener Ortsvorsteherin Ancilla Batsching.

Skaterbahn ist bereits installiert

Die ersten Schritte, um den Platz umzugestalten, wurden bereits in die Wege geleitet: Der Zugang zum Rathaus/Bürgerhaus wurde gepflastert. Eine Skaterbahn wurde auf Wunsch der jüngeren Generationen angeschafft und bereits installiert.

Der Weg zum Sumpfohrener Mehrgenerationenplatz führt aktuell noch über den Rathausplatz, welcher sich zwischen Rathaus und Bürgerhaus befindet. Hier sind Ortsvorsteherin Ancilla Batsching gemeinsam mit Juliane, Lilly, Amelie und Emma zu sehen. | Bild: Andrea Wieland

„Als es klar wurde, dass der Platz hier der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, habe ich herumgefragt, was sich die Sumpfohrener denn wünschen. Daraufhin habe ich von den Jüngeren die Antwort bekommen: eine Skaterbahn„, erklärt Ancilla Batsching.

Und was interessiert die ältere Generation?

„Doch auch für die älteren Generationen soll hier etwas entstehen. Eine Sitzbank oder Himmelsliege wäre zum Beispiel eine Idee. Falls es Bürger gibt, welche Ideen haben, können sie sich gerne an mich wenden“, so Batsching zum aktuellen Stand. Entschieden, wie genau es weitergeht ist nämlich noch nichts. Aber: „Wir haben bereits Geld in das Budget für das kommende Jahr aufgenommen.“

Den Jüngeren gefällt‘s schon

Besonders angetan von dem Platz sind bereits die jüngeren Dorfbewohner. „Wir treffen uns hier regelmäßig. Der Platz ist zentral, aber trotzdem hat man seine Ruhe und die Sonne scheint hier sehr oft“, so Juliane. Auch die Skaterbahn wird bereits aktiv von den Jugendlichen genutzt.

Sie fänden es toll, dass es in Sumpfohren einen solchen Platz gebe, heißt es von den Jugendlichen. Ihnen würde es auch sehr gefallen, wenn es eine Sitzmöglichkeit gäbe. Einen Barfußpfad fänden sie auch sehr toll. Ein Platz wie dieser habe bisher in Sumpfohren gefehlt.

Im nächsten Jahr soll der Platz fertiggestellt werden, doch zuvor sind bereits alle herzlich dazu eingeladen, den Platz zu nutzen und Vorschläge zur Gestaltung bei Ortsvorsteherin Ancilla Batsching abzugeben.

Die Dorfmitte

Das Herzen Sumpfohrens bilden neben dem neu gestalteten Mehrgenerationenplatz das Sumpfohrener Rathaus und das Bürgerhaus. Ebenfalls in direkter Nachbarschaft dazu befinden sich der Kinderspielplatz sowie die Kirche. Dieser Platz wird von den Sumpfohrener Vereinen für Veranstaltungen wie zum Beispiel das Landfrauenfest oder ähnliches verwendet. Nicht erst seit neuerer Zeit bildet der Platz in der Dorfmitte dabei den Mittelpunkt. Bereits in der Vergangenheit traf man sich hier gerne, zumal sich hier der örtliche Farrenstall befand. 2001 wurde dann endlich das neue Bürgerhaus, welches in sehr viel Eigenleistung der Sumpfohrener Bürger umgebaut wurde, eingeweiht. (aw)