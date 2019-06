von SK

In der Lidl-Filiale im Lindenpark hat ein bisher Unbekannter einer 82-Jährigen gegen 16.30 Uhr den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Laut Polizei habe der Geldbeutel sich in der Handtasche der Frau befunden, die sie über den Einkaufswagen gehängt habe. Der Täter habe einen unbeobachteten Moment genutzt, in die Handtasche gegriffen und die Brieftasche geklaut, in der Bargeld und verschiedene Berechtigungskarten steckten. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen unter 0771/83 78 30.