Für die Feuerwehr Hüfingen ist dieses Jahr ein ganz besonderes: Sie kann ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen für einen Festakt in der Festhalle sowie ein dreitägiges Fest Ende Mai und Anfang Juni rund ums Gerätehaus laufen auf Hochtouren.

Das Festprogramm

Das Festbankett für geladene Gäste findet am Samstag, 4. Mai, statt. Um 18 Uhr wird auf dem Friedhof der Toten gedacht, der Festakt wird anschließend in der Festhalle gefeiert.

Das Fest startet am Donnerstag, 30. Mai (Himmelfahrt), um 11 Uhr mit dem Bieranstich und einem anschließenden Mittagessen am Feuerwehrgerätehaus mit Festzelt. Der Vatertagshock mit wird mit der Brigachtäler Biergartenmusig und der Deienmooser Gretle Band sowie Cobrass fortgesetzt. Der Eintritt ist frei.

Am folgenden Samstag, 1. Juni, finden im benachbarten Grubengarten schon ab 7 Uhr morgens die öffentlichen Wettkämpfe zu den Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold statt. Aktuell sind 35 Gruppen gemeldet. Organisiert ist ein Treffen aller Altersmannschaften aus dem gesamten Kreisgebiet. Am Abend spielen die Luttlinger sowie Brotäne Herdepfl und die Baaremer Luusbuäbä im Festzelt auf. Hier ist ein Eintritt mit Kartenvorverkauf vorgesehen.

Der Sonntag, 2. Juni, beginnt mit einem Aufmarsch mit der Stadtmusik am Altenheim zum Floriansgottesdienst um 9 Uhr in der Stadtkirche. Anschließend Marsch von der Kirche zur Feuerwehr. Zum Finale spielt an diesem Tag die Stadtmusik auf. Anschließend Mittagessen und Festbetrieb. Freier Eintritt. (gal)