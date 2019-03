von Rainer Bombardi

Zufriedene Gesichter beim Veranstalter, ein vergnügtes Publikum, das nach zweieinhalb Stunden gut gelaunt in das Wochenende ging und ein volles Haus legten den Grundstein für eine positive Bilanz der ersten Hüfinger Lachnacht. Die Stadt Hüfingen hatte die richtige Wahl getroffen, als sie sich dafür entschied, eine Nacht der guten Laune zu veranstalten.

Das Publikum genießt zweieinhalb Stunden kurzweilige Unterhaltung.

Die Lebensweisheit, dass Lachen gesund ist, wirkte von der ersten Minute an. Im Publikum wirkte die gute Laune ansteckend und durchdrang die gesamte Festhalle. Moderator Ole Lehmann trug in den Überleitungen dazu bei, dass sich die Zwerchfelle der Zuhörer kaum erholen konnten. Das Prinzip der Lachnacht beeindruckte in seiner Schlichtheit, die in gewisser Weise genial wirkte. Eine von vier Comedians zubereitete Comedymischung unterschiedlicher Stilrichtungen garantierte dafür, dass alle Zuschauer je nach ihrem Gusto auf ihre Kosten kamen.

Angereichert war das Ganze auf einer nur spärlich dafür in den unterschiedlichsten Nuancen ausgeleuchteten Bühne, auf der in Leuchtschrift in überdimensionalen Lettern das Wort "Lachnacht" erstrahlte. Sie erinnerte während der gesamten Veranstaltung an den Moment, welchen das Publikum für eine Nacht erlebte.

Vier Comediens bieten für jeden etwas zum Lachen

Ständiger Begleiter der Dekoration war auch ein Klavier, das während dem Auftritt des Musikkabarettisten Daniel Heflrich voll zur Geltung kam. Der Comedian paarte Sprachakrobatik mit Virtuosität am Flügel. In eine ganz andere Richtung zielte Matthias Seling, der sich als österreichischer Stand-up-Comedian entfaltete. Vera Deckers Genialität lag daran, ihre beruflichen Erfahrungen als Psychologin in ein Programm zu transformieren, was ihr vom Publikum reichlich Szenenapplaus einbrachte.

In die Welt es politischen Kabarett entführte der Gelsenkirchener HG Butzko, der sich insbesondere mit der Sozialdemokratie auseinandersetze. Einen Abend lang sorgten Moderator Lehmann und die vier Komödianten für erheiternde Momente non Stopp.