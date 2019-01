von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Hüfingen wird auch in diesem Jahr das interkulturelle Frühstück ausrichten. Die gute Resonanz bestärkte die Organisatorinnen von evangelischer und katholischer Seite, dieses Angebot weiterzuführen. Frauen aus aller Welt sind am Donnerstag, 24. Januar, ab 9.30 Uhr in den katholischen Pfarrsaal Hüfingen an der Hauptstraße eingeladen. Kinder sind wie immer willkommen.

Frauen miteinander ins Gespräch zu bringen, so lautet das Anliegen dieses Vormittagsangebots. Eingeladen sind Frauen aus den christlichen Gemeinden, Frauen, die schon lange hier wohnen, Zugezogene und solche, die erst seit kurzem hier leben wie EU-Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen aus Syrien. Für manche kann es eine gute Möglichkeit sein, die deutsche Sprache zu üben. Zudem wartet ein leckeres Büffet mit Köstlichkeiten aus vielen Ländern auf die Teilnehmerinnen.

Ehrenamtlich engagierte Frauen, Karin Nagel von der Evangelischen Erwachsenenbildung und Bezirksstelle Flucht und Migration, Caritas und Kulturquelle stehen hinter diesem Angebot.

Das nächste Frauenfrühstück wird es am Donnerstag, 21. Februar, in der evangelischen Gemeinde in der Friedensstraße in Hüfingen geben. Frauen, die Interesse haben, diese monatlichen Treffen mitzugestalten oder andere Frauen mitzunehmen, können sich gerne bei der Evangelischen Erwachsenenbildung unter Telefon 0 77 21/84 51 70 melden.