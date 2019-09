Die in dieser Woche relativ überraschend installierte Vollsperrung der Schaffhauser Straße funktioniert ohne größere Störungen. Das ist die Einschätzung aus der Stadtverwaltung. Der stadteinwärts fließende Verkehr wird vor dem Autohaus Albert auf die Hausener Straße abgeleitet und fährt über die Dögginger Straße auf die Schaffhauser Straße zurück. Diese wenigen Minuten Umweg werden insbesondere von auswärtigen Verkehrsteilnehmern in Anspruch genommen.

Schon in der Mitteilung der Stadt Mitte der Woche war lediglich von der Empfehlung die Rede, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Einheimische dürften den Weg zur Kernstadt vermutlich durch das Wohngebiet einschlagen, schätzt Hauptamtsleiter Horst Vetter. Das sei zum einen nicht verboten und zum anderen könne dies der innerstädtische Verkehr verkraften.

Ab Mittwoch, so die Aussage diese Woche, würden die Arbeiten unter einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung ausgeführt. Dieser Tag ist zudem der erste Schultag nach den Ferien. Geklärt werden muss, wie sich der Schülerbusverkehr in Richtung Lucian-Reich-Schule unter Baustellenbedingungen gestaltet. Die Eltern, so Vetter am Freitag, würden rechtzeitig informiert.

Baustelle und Vollsperrung bedingen sich aus der Erschließung des Gewerbegebietes Ziegelesche. In der Hausener Straße und der Friedhofstraße waren die Regenwasserkanäle größer zu dimensionieren. Als es daran ging, die Abwasserrohre in der Schaffhauser Straße zu verlegen, geriet die ursprüngliche Planung für die Verkehrsführung auf der Schaffhauser Straße zur Makulatur. Als unumgänglich wurde eine mehrtägige Vollsperrung erachtet.