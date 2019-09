von SK

In der Schaffhauserstraße gibt es seit gestern eine Vollsperrung für den Verkehr. Sie befindet sich im Bereich der Querung des Regenwasserkanals und soll bis Dienstag, 10. September, gelten. Wie die Hüfinger Stadtverwaltung mitteilt, habe sich das entgegen der ursprünglichen Planung ergeben. So seien im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Ziegeleschle die Regenwasserkanäle in der Hausener Straße und Friedhofstraße größer zu dimensionieren. Mittlerweile werde an der Verlegung der Abwasserrohre in der Schaffhauserstraße gearbeitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Ab Mitte kommender Woche sollen die weiteren Arbeiten im Rahmen einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt werden. Das habe man eigentlich für diesen Bereich von Anfang an vorgesehen, erklärt Hauptamtsleiter Horst Vetter. Allerdings habe man schließlich bei den Arbeiten festgestellt, dass die Statik in diesem Bereich nicht ausreichend sei, um auch nur eine halbseitige Verkehrsbelastung der Straße auszuhalten.