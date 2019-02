von Andrea Wieland und Rainer Bombardi

Fürstenberg

Als die Sonne am höchsten stand, zogen die Fürstenberger Bergesel mit den Musikern einer Schar an Narren und zehn Baumstellern dorthin, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Sie brachten den dort ausgewählten Narrenbaum sicher in die Dorfmitte, wo er nun in den Himmel ragt. Für die Esel war der Gang ein Deja-Vu. Es waren ihre vierbeinigen Vorfahren, die das einstige Bergvolk mit Wasser versorgten, das sie in großen Bottichen auf den Berg schleppten. Die Esel waren den gesamten Tag über auf Trapp. Die Freude war ihnen sichtlich anzumerken.

Behla

Der Behlaer Elferrat bringt eine selbst konstruierte Achterbahn. | Bild: Andrea Wieland

Getreu dem Motto "Närrische Achterbahn" verkleiden sich in Behla die Narrengruppen unter anderem als Schausteller mit unterschiedlichen Attraktionen, etwa als Karussellbremser oder als Achterbahn-Monteure. Man konnte sich von einer Wahrsagerin die Karten oder einfach die Gummibärchen legen lassen. Anhand der Süßigkeit erkannte sie durch die Verpackung, was die Zukunft bereithalten wird.

Sumpfohren

Viel Spaß beim Beim Boschenkarrenrennen: Lilly (von links), Juliane und Amelie mit Sonja Laufer vom Narrenverein. | Bild: Andrea Wieland

Bereits in aller Frühe ging es für die Sumpfohrener Narren los. Die Narren beginnen dort traditionell mit dem Wecken der Ortschaft. Als besonderes Spektakel stand das Boschenkarrenrennen auf dem Programm. Dabei muss der gleichnamige Karren, beladen mit Holz durch einen Hindernisparcours manövriert werden. Das Ziel: möglichst schnell durchzukommen und so wenig Holz wie möglich verlieren.

Hausen vor Wald

Michael Happle alias Leopold Schlaumeier feiert mit den jungen Narren in Hausen vor Wald. | Bild: Andrea Wieland

Hausen in einer anderen Galaxie – Getreu diesem Motto gestalteten die Hausener Narren ihren Schmotzigen Dunnschtig. Im Kindergarten Sankt Maria wurden sie entsprechend von den jüngsten Narren empfangen und unterhalten. Bereits dies Jungnarren zeigen, was in ihnen steckt und unterhalten mit Fasnetsprüchle und Liedern das Publikum. Michael Happle, alias Leopold Schlaumeier, war ebenfalls mit dabei und entlockte den Kindern die Fasnetsprüchle und setzte schließlich die Erzieherinnen ab.

Mundelfingen

Frisches aus Chinatown bieten die Chinesinnen Jutta Föhernbacher (von links), Isolde Metzger, Melanie Springindschmitten und Martina Bea feil. | Bild: Rainer Bombardi

Die Narrenzunft Kehrwieder eröffnete traditionell die hohe Zeit mit dem Fasnetantrummle. Danach ging es Schlag auf Schlag. Die Befreiung der Kindergarten- und Schulkinder nutzten die Narren auch, um das Brauchtum näher zu bringen. Beim Rathaussturm bedurfte es einiger Vorführungen, ehe Ortsvorsteher Michael Jerg sein Verwaltungs-Wohnzimmer verließ. Nachmittags starteten diverse Gruppen zu einem kleinen Umzug, der mit dem Aufrichten des Narrenbaums endete.