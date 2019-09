von Rainer Bombardi

Ein Blickfang im Nordosten von Mundelfingen sind die Sportanlagen. Die wirken als Ensemble mit dem neuen Vereinsheim des Sportvereins, den Sportplätzen, der Bouleanlage inklusive Kinderspielplatz und angrenzender Aubachhalle wie eine riesengroße Gemeinschaftsfläche wirken. Seit geraumer Zeit ist auch die Tennisabteilung im Sportverein aktiv mit der Neugestaltung ihres Clubheims beschäftigt.

Aktuell befinden sich die Mitglieder mit ihrem Vorhaben auf der Zielgeraden. Wie beim Clubheimneubau des Hauptvereins setzte auch die Tennisabteilung auf eine komplette Neugestaltung ihrer Hütte am südlichen Rand der Tennisanlage.

Einweihungsfeier im Sommer

Die Hütte soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Im kommenden Sommerhalbjahr ist eine festliche Einweihungsfeier geplant. Bis es soweit ist, wird sich die Liste der von Helfern ehrenamtlich geleisteten Stunden noch um einige Arbeitseinsätze verlängern.

Kaum eine Woche vergeht, in der sie nicht auf dem Bauplatz aktiv mitwirken. Es ist beinahe wie damals vor knapp 30 Jahren. Während des Tennisbooms zu Zeiten von Steffi Graf und Boris Becker hatten die Mitglieder in zahlreichen freiwillig geleisteten Stunden dafür gesorgt, dass die Tennisabteilung ein eigenes Clubheim erhält.

Unerwarteter Boom

Dieses Mal ist die Situation eine andere. Der Tennissport im Spitzenbereich in Deutschland kann auf wenige Turniersiege verweisen und diverse andere Tennisvereine in der Umgebung haben große Mühe ihren Betrieb zu erhalten. Die Mundelfinger Tennisabteilung hingegen verzeichnet einen unerwarteten Boom. Vor allem in der Breite und im Nachwuchs- und Jugendbereich ist die Abteilung stark.

Georg Springindschmitten (von links), Dirk Sauter, Heiko Gänsler und Michael Kindler sind zufrieden mit dem Verlauf des Neubaus der Tennishütte. | Bild: Rainer Bombardi

„Nicht zuletzt diese Begeisterung war für eine Motivation unser Tennisgelände zu optimieren“, sagt Dirk Sauter. Er kann selbst auf unzählige Stunden Arbeitseinsatz zurückblicken und ist in der Regel immer unter den Helfern zu finden. Der Neubau der Hütte trägt auch zu einer Art Zukunftssicherung bei, der nicht nur das Vereinsleben der aktuell aktiven Mitglieder bereichert, sondern dem Nachwuchs beste Voraussetzungen bietet ihren Sport weiterhin auszuüben.

Freie Sicht

Bereits kurz nach Baubeginn vor etwa einem Jahr hoben die Helfer das Terrain, auf dem die Hütte steht, um 60 Zentimeter an. Dank der ebenfalls vorgesehenen Verkürzung des Zaunes vor der Hütte, können Mitglieder die Spiele auf den drei Tennisplätzen mit freier Sicht genießen.

Vielfach mit einem Lächeln sind die ehrenamtlichen Helfer Dirk Sauter und Heiko Gänsler bei der Arbeit. | Bild: Rainer Bombardi

Moderner und größer

Nach der Fundamentierung erfolgte sukzessive der Neubau der Hütte, die in ihren Ausmaßen größer als die alte geplant ist. Dank der Schaffung eines zusätzlichen Raumes hat der Verein deutlich mehr Lagerkapazitäten. Alles wirkt funktional und übersichtlich, Die Grundkonturen mit Aufenthalts- und Besprechungsraum inklusive Küchenzeile wurden übernommen und auf die heutigen modernen Anforderungen angepasst.

Ein Bild aus den Zeiten des Baubeginns. Heute ist es nur schwer vorstellbar, dass das Gelände einst so ausgesehen hat. | Bild: Rainer Bombardi

Das Gelände bis zur Hütte ist gepflastert und in Richtung Westen legten die Helfer eine Grillstelle an, die zu vergnügten Stunden an lauen Sommerabenden einlädt. Beim Außengelände braucht es noch bis ins kommende Frühjahr Zeit, bis es in seiner vollen Blüte erstrahlt.

„Bei uns gingen der Wille, eine neue Vereinshütte zu errichten, und der Boom im Nachwuchsbereich parallel einher“, sagt Vorsitzender Adelbert Gilly. Die Abteilung unternimmt einiges, um ihre Zukunft zu sichern. Sie bietet Schnuppertennis für Kinder und Jugendliche an, lädt zum Jedermanntennis oder empfängt regelmäßig Schulklassen, die ihre Sportstunden auf den Tennisplatz verlegen. Derzeit nehmen in der Tennisabteilung eine Damen- und eine Herrenmannschaft am Spielbetrieb teil. Doch im Mittelpunkt stehen der Spaß, die Gemeinschaft und die Leidenschaft am Tennis.

Voll im Plan

„Aktuell läuft alles reibungslos. Wir sind mit dem Bau finanziell und zeitlich voll im Plan“, sagt Kathrin Schwarz. Sie hat doppelten Grund zur Freude. Aus der Sicht als aktive Tennisspielerin freut sich Schwarz über die Aufwertung der Tennisanlagen und als Ortschaftsrätin darüber, dass der Neubau das Ortsbild von Mundelfingen um eine weitere Attraktion bereichert.

Unglaubliches Engagement

„Es ist nahezu unglaublich, mit welchem Engagement die Tennisabteilung den Neubau ihrer Vereinshütte anpackt“, freut sich der Vorsitzende des Sportvereins Peter Allaut. „Einige, die jetzt beim Bau mithelfen, waren bereits beim Neubau des Vereinsheims und Sportpubs dabei“, sagt er.