von Gabi Lendle

Hüfingen – Essen soll in erster Linie gut schmecken und zweitens gesund sein. Das wünschen sich nach neuseten Umfragen die deutschen Bürger. Dazu muss es nicht immer ein Stück Fleisch sein. Von Vorteil ist dagegen eine schnelle und einfache Zubereitung. Ausgerechnet zwei Männer haben diese Zeichen der Zeit im richtigen Moment erkannt. Sie haben ihren guten Job bei der Bank aufgegeben, um sich mit gesunder Ernährung zu befassen. Oft genug wird dieses Themenfeld den Frauen überlassen. Doch Matthias Kramer aus Hüfingen hat nach seiner Banker-Karriere in Frankfurt mit seinem Freund und Kollegen Marc Schlegel ein Jungunternehmen in Sachen Ernährung gegründet, das seit mehr als drei Jahren ungebremst auf der Erfolgsspur nach oben unterwegs ist.

Die Lizza-Teigrohlinge sind in den Kühlregalen angekommen – wie hier in der Heimat von Matthias Kramer bei Edeka und Real in Donaueschingen. Bild: Gabi Lendle

Der Hobby-Koch mit Hüfinger Wurzeln hat mit seinem Freund im Jahr 2015 einen Pizzateig kreiert, der im Gegensatz zum herkömmlichen Weizen-Mehlteig aus hochwertigen Rohstoffen wie Goldleinsamen, Chia-, Kokos- und Flohsamenschalenpulver hergestellt wird. Sie nannten ihr Produkt Lizza – resultierend aus dem Rohstoff Leinsamen. Der Lizza-Teig ist protein- und ballaststoffreich, dazu hundert Prozent bio und vegan, glutenfrei und ohne Zusatzstoffe. An Freunden ausprobiert: Zuerst wurde der eigenhändig hergestellte Rohling sozusagen an Freunden ausprobiert. Nachdem alle den Daumen hochgehalten hatten, ging man vorsichtig in die Produktion und Vermarktung. Die komplette Entwicklung kann man im Internet verfolgen, viele Medien sind auf die beiden cleveren Jungunternehmer aufmerksam geworden. Der SÜDKURIER berichtete bereits 2016 über diese Erfolgsgeschichte der beiden Jungunternehmer.

Dabei kann man über eine App fürs Handy jeden Tag gesunde Rezepte für jedermann und die dazugehörigen Einkaufslisten bekommen. Besonders Berufstätigen kommen diese Erleichterungen sehr entgegen. „Inzwischen bin ich Papa geworden und schaffe die Grundlagen in unserem Betrieb, um Job und Familie gut unter einen Hut zu bringen“, berichtet Matthias Kramer. Das Mitarbeiter-Team besteht nicht nur aus jungen Menschen, sondern aus Arbeitnehmern aller Altersklassen, berichten die beiden Chefs. Online und im Kühlregal: Zu kaufen gibt es den Lizza-Teig und die anderen Produkte im Online-Handel. Aber auch in den Kühlregalen von Supermärkten wie zum Beispiel Edeka und Real sind die Teig-Rohlinge angekommen. Bei Rossmann findet man die neuen Pasta-Nudeln aus Leinsamen.