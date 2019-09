von Andrea Wieland

Trotz kurzer Regenschauer am Sonntagmorgen ließen es sich viele aus der Region nicht nehmen, das Sumpfohrener Landfrauenfest zu besuchen. Mit alten Traktoren und Autos sowie mit Fahrrad fanden die Besucher den Weg nach Sumpfohren.

Viele Oldtimer-Fans finden den Weg nach Sumpfohren. Hier zu sehen sind Gertrud Schneider und Theo Bank.

Über 110 Traktoren konnten am Ende entlang der Dorfstraße bestaunt werden. Mit dabei waren sogar derart alte Traktoren, dass sie von den Besitzern noch angekurbelt werden mussten.

Am Verkaufsstand von Manuela Widmann (links), welche selbst gebastelte Deko-Figuren verkauft, war immer was los. Hier zu sehen sind Renate Stocker und Christine Jäger.

Elisabeth Albicker, selbst ein Fan von Oldtimer-Traktoren und für das Oldtimer-Treffen verantwortlich, zeigte sich glücklich über das rege Interesse der Besucher. „Mich freut es sehr, dass so viele Oldtimer den Weg nach Sumpfohren gefunden haben. Gerade auch, da heute Morgen das Wetter nicht so schön war.“

Silvia Noack hat am Käsestand einiges zu tun.

Neben den Oldtimern gab es Verkaufsstände mit Wurst, Brot, Käse und Gebasteltem. Sehenswert waren die Vorführungen alter Handwerksberufe. Familie Batsching- Lemesle, welche in Sumpfohren ihren Hof und einen Laden hat, stellten Käse in Vorführungen her, der Küfer Walter Lehmann zeigte den Besuchern, wie Fässer hergestellt werden.

Küfer Walter Lehmann zeigt den Besuchern, wie Fässer hergestellt werden.

Die Dresch-Vorführungen, für welche die Sumpfohrener Landfrauen vorab extra noch im Feld waren kamen bei den Besuchern ebenfalls sehr gut an.

Ein Anziehungspunkt für die kleinsten Festbesucher ist ein Traktor aus Strohballen, der stetig besegtzt war. Hier spielen gerade Paula und Leonard.

Bürgermeister Michael Kollmeier durfte den Oldtimer-Korso gemeinsam mit Ortsvorsteherin Ancilla Batsching anführen durfte.