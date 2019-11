von Rainer Bombardi

Die Narrenzunft Hüfingen befindet sich auf einer Erfolgsspur, die mit der einstimmigen Wahl von Christoph Köhler zum neuen Zunftmeister zusätzlichen Schwung erhält. Der bisherige Zunftmeister Thomas Schmid prägte 21 Jahre lang mit seinen Narrenräten die Geschicke des Vereins, der in den vergangenen Jahren nach und nach eine Verjüngung seines Narrenrates einleitete. Mit dem seit fünf Jahren als Narrenrat amtierenden Köhler übernimmt nun ein Zunftmeister das Zepter, der mit seinen 23 Jahren die von Schmid angestrebte Zusammensetzung des Zunftrates zwischen Alt und Jung, erfahren und aufstrebend ideal verkörpert.

Viele Veränderungen

Der Kassenstand der Zunft präsentiert sich dank des motivierten Säckelmeisters Richard Hofmeier in bester Verfassung. Auch der bisherige Chef der Finanzen nutzte die Gunst der Stunde, wechselte in den Narrenrat und übergibt sein Amt an Thomas Pohl, der seit zwei Jahren der Zunftspitze angehört. Neuer Leiter der Hexengruppe ist Leo Seger, der auf Marcus Birk folgt. Die Bächeappeli leitet in Zukunft Christian Kopp, der auf den langjährigen Chefappeli Edgar Bäurer folgt. Nach erfolgreichen Jahren als Baptistle zieht es Marc Maier wieder zu den Berghexen. Bis zur Fasnet wird nun ein Nachfolger gesucht, der die Rolle dieser charakteristischen Hüfinger Einzelfigur übernimt.

Ab sofort an der Fasnacht wieder vereint sind der neue Ehrenzunftmeister Thomas Schmid und Ehefrau Birgitta Weißhaar. | Bild: Rainer Bombardi

Narrenbaum-Challenge

In seinem letzten Zunftmeisterbericht ging Schmid auf den erfolgreichen Ablauf der vergangenen Fasnet ein. Eine Video-Herausforderung über das Schmücken eines Narrenbaums motivierte diverse Vereine und Personen, mit ihren selbst gedrehten Filmen für ein Ergebnis zu sorgen, das letztendlich allen Hüfinger Kindergärten eine Zunftspende von 420 Euro einbrachte. Reichlich Lob für den Zunftball, eine originelle Rathauseroberung zum Auftakt der närrischen Tage und eine rege Beteiligung an den Umzügen bieten der neuenZunftleitung ein solides Fundament, auf das es sich gut aufbauen lässt.

Fasnet – Schmutzige Dunschtig Vormittag in Hüfingen: Beim Bad im Stadtbrunnen bekamen gestern morgen die Narrenräte (rechts Zunftchef Thomas Schmid) von Bürgermeistergattin Barbara Kollmeier (links) einen Caipirinha. | Bild: Roland Sigwart

Kritik an der Bürokratie

Kritische Worte fand Schmid mit Blick auf das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis, das seiner Ansicht nach die Gesetze nach Belieben auslegt. Als Beispiel nannte er die erforderlichen Formalitäten zur Anmeldung von Umzügen. „In Hüfingen reichen wir für jeden Umzug einen eigenen Antrag ein, in Bonndorf genügt es im Vorfeld der Fasnet, alle Umzüge auf einmal anzumelden, und in Immendingen sind die Anträge fünf Jahre gültig“, hofft Schmid, dass aus Gesprächen zwischen den Zünften und den Landratsämtern eine einheitliche Regelung für alle resultiert.

Thomas Schmid 2002 als Bauchtänzer in der Festhalle. In seiner Zeit als Zunftmeister gab er immer vollen Einsatz. | Bild: Gabi Lendle

Hallengebühren reduziert

Ein Lob hatte er für die Stadtverwaltung parat, die im vergangenen Jahr für Fasnetveranstaltungen die Hallengebühren reduzierte. Die Gespräche über die Gebühren für das Aufstellen der Absperrungen an den Umzügen sind zwischen Zunftspitze und Stadtverwaltung noch im Gange. Wegen Beschwerden von Anwohnern soll auf dem Burgplatz keine Fasnetverbrennung mehr stattfinden. Ehrennarrenrat Rolf Schafbuch appellierte deshalb an die neue Zunftleitung, das Gespräch zu suchen, damit das beliebte Hexenfeuer dort weiterhin stattfinden kann.