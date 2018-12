von Rainer Bombardi

In seinem kurzen Auftritt beschrieb der Gesangverein „Eintracht“ im letzten Stück eine „Nette Begegnung“ und leitete direkt auf seine diesjährige Theateraufführung an Weihnachten über. Sie ermöglichte den Zuschauern, vor vollem Haus an einer kurzweiligen und heiteren Komödie teilzunehmen.

Im Stück gab es unzählige Begegnungen der unterschiedlichsten Art. Es war die Mischung von erfahrenen Akteuren und Debütanten, welche die Handlung der Aufführung zu einem besonderen Kneipenereignis reifen ließen.

Verliebte unter sich: Sicherheitsbeamter Lukas Hildebrand und Wirtstochter Sophia Merz. | Bild: Rainer Bombardi

Bravourös dargestellt waren von den Akteuren die Charaktere, die sich in diesem Jahr mit der Frage beschäftigten, was sich ereignen muss, um ein finanziell ins Schlingern geratenes Wirtshaus zu retten. Da entdeckt so mancher schnell einmal eine andere Seite an sich, wodurch sich direkt ein Ereignis entwickelte, das die Zwerchfelle des Publikums während drei Stunden zum Beben brachte.

Missverständnisse und Verwechslungen gaben dem Theaterstück den letzten Kick. Das Spektakel entwickelte sich durch das authentische Spiel seiner Akteure zu einer Komödie, die sich im Umfeld einer Wirtsfamilie und des geistlichen Segens eines Pfarrers bewegte.

Spielen die Moosner-Wirte Sebastian Hildebrand (links) und sein Vater Armin Springindschmitten, die eine Ehrung für zehn beziehungsweise 20 aktive Jahre in der Theatergruppe des Gesangvereins erhalten. | Bild: Rainer Bombardi

„AC/DC beim Moosner-Wirt“ war ein Theaterstück der großen Lieben, ausgelassener Gelegenheiten und genutzter Chancen. Der Gesangverein bot seinem Publikum nach dem zweiten Akt die Gelegenheit sich an einer Tombola zu beteiligen. Gesangverein-Vorsitzender Martin Sprintentscheidungen nutzte die Gelegenheit Eberhard Hildebrand auszuzeichnen. Seit 20 Jahre führt Hildebrand Regie. Jahr für Jahr beweist er sein Gespür für die passende Zusammenstellung von Theaterstück und Schauspielensembles. Als Hildebrand seine Karriere als Regisseur begann, brachte er bereits knapp 25 Jahre Schauspielerfahrung mit. Eine weitere Ehrung ging an Armin Springindschmitten der vor über zwei Jahrzehnten sein Interesse an der Hobbyschauspielerei entdeckte und in diesem Jahr zum 20. Mal mit der Theatergruppe des Gesangvereins auf der Bühne stand. Seit 10 Jahren ist Sebastian Hildebrand mit von der Partie.