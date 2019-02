von SK

Robert Bäurer ist neuer Kommandant der Feuerwehrabteilung Fürstenberg. Nach 15 Jahren an der Spitze der Wehr gab Martin Kiebele sein Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Robert Bäurer ab. Dessen Stellvertretung übernimmt Ralf Preis.

„Dein Nachfolger wird in große Fußstapfen treten“: Mit diesen Worten dankte Ortsvorsteher Bernhard Schmid. Auch Gesamtkommandant Martin Weiss war voller Lob für Martin Kiebele, der in den vergangenen Jahren ein starkes Team aufgebaut und hervorragende Arbeit geleistet habe.

Kiebele ist zudem stellvertretender Gesamtkommandant der Stadt Hüfingen und in der Werkfeuerwehr Frei Lacke aktiv. In seiner Amtszeit als Kommandant hat Kiebele nicht nur regelmäßige Proben geplant und das Jubiläum zum 75-Jährigen der Fürstenberger Feuerwehr organisiert, sondern auch den Christbaumverkauf ins Leben gerufen. Als Höhepunkt in seiner Amtszeit präsentierte er der Gemeinde Fürstenberg nach langer Vorbereitung und Planung ein neues Feuerwehrauto, worauf er sichtlich stolz ist. Martin Kiebele wurde mit Applaus und den Worten von Franz Gut verabschiedet: „Es war ein großes Glück für uns, dass wir dich als Kommandant haben durften.“

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Christoph Engesser, Markus Mayer, Franz- Josef Gut, Tobias Preis und Martin Kiebele geehrt. Gesamtkommandandt Martin Weiß überreichte die Ehrungen.