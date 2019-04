Jetzt startet der letzte große Kraftakt bei der B 27-Umfahrung bei Behla. Das Projekt mit jahrelangem Vorlauf soll diesen Sommer zu einem Ende kommen. Dazu sind einige Restarbeiten notwendig, für deren Umsetzung abermals eine große Sperrung der Bundesstraße notwendig ist. Die ist ab dem heutigen Montag etwa ab 7 Uhr eingerichtet. "Die Arbeiten gehen direkt los", erklärt Projektleiter Michael Waidele vom Regierungspräsidium Freiburg. So fließt jetzt der Verkehr.

Eiskalte Festfreude am Rande der Bundesstraße 27: Die Ortsumfahrung Behla ist nun auch offiziell in Betrieb

Bushaltestellen

Durch die Sperrung werden die Hüfinger Bushaltestellen Mariahof und Schaffhauser Straße nicht angefahren. Wie die Hüfinger Stadtverwaltung mitteilt, müssen in dieser Zeit die Busse von und nach Blumberg eine Umleitung fahren. Da zusätzlich noch die Hausener Straße wegen der dortigen Baustelle von den Bussen nicht befahren werden kann, können die beiden Haltestellen Mariahof und Schaffhauser Straße in dieser Zeit nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle in der Hauptstraße beim Rathaus zu benutzen. Die Hüfinger Ortsteile Fürstenberg, Sumpfohren und Behla werden auch während der Sperrung der B 27 vom Öffentlichen Personennahverkehr angefahren. Die ausgehängten Fahrpläne bleiben bestehen, aufgrund der Umleitung kann es aber nach Auskunft der SBG zu Verspätungen kommen.