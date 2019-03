von Roland Sigwart

Richtig schöööön war er wieder, der große Fasnetumzug, den die Hüfinger am gestrigen Fasnet-Mentig auf die Beine stellten und in der Hauptstraße ausgiebig zelebrierten. Denn entgegen der Wetterprognose herrschte gestern Nachmittag sogar blauer Himmel, und die Narren strahlten mit der Sonne um die Wette. Neben den traditionellen Hüfinger Fasnetfiguren, allen voran der Hansel mit seinem Gretle, und zahlreichen Privat- und Vereinsgruppen bereicherten auch etliche auswärtige Zünfte und Hexen den bunten Hüfinger Fasnetumzug. Ganz Allmendshofen beispielsweise dürfte gestern Nachmittag wohl in Hüfingen gewesen sein, denn so ziemlich alle Narrengruppen, die die Donauvorstädter aufbieten können, feierten in der benachbarten Bregstadt.

Bild: Roland Sigwart Großer Umzug Fasnet-Montag in Hüfingen: Und was ist das denn für eine Fasnetfigur? Womöglich eine Bergmanne-Scheerehexe? Bild: Roland Sigwart Als bunt-chaotische Musikgruppe sorgen die Freitagsturner des TuS für Stimmung beim Hüfinger Umzug. Bild: Roland Sigwart Als Rettungschwimmer vom Frostbeulen-Aquari bereichern die Sulzmann-Narren den großen Hüfinger Fasnetumzug. Bild: Roland Sigwart Ein prächtiges Bild geben einmal mehr die Hüfinger Hansel ab. Bild: Roland Sigwart Begehrtes Opfer bei den Hexen (auf unserem Bild die Donaueschinger Schellenberg-Hexen): Junge Frauen, die in der Chaise eine Runde mitfahren dürfen. Bild: Roland Sigwart Ein prächtiges Bild geben einmal mehr die Hüfinger Hansel ab. Bild: Roland Sigwart Grüne Invasion aus Allmendshofen: Die Sieben-Plätz-Hexen kommen als Außerirdische ins nachbarliche Hüfingen.

