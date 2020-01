Hüfingen vor 3 Stunden

Der etwas andere Jahresabschluss: Mitarbeiter des Geräteherstellers Five bauen unentgeltlich für die Tannheim-Klinik einen Bewegungs-Parcours

Wohin führt uns in diesem Jahr der Jahresabschluss? Etwas besichtigen, gut essen, Spaß haben und damit das Team stärken: Das ist ein gängiges Muster in den Firmen. Bei Five, dem 2014 gegründeten Anbieter von Bewegungsgeräten aus Holz, ging das Jahr mit einem neuen Blick auf den eigenen Job und großzügiger Hilfe für einen guten Zweck zu Ende.