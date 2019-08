Frau Derdus, viele Chöre, insbesondere Kirchenchöre haben Probleme, neue Mitglieder zu finden. Woran liegt das denn?

Ja, das liegt bei den Kirchenchören. Ich schätze sie sehr. Sie haben einen wichtigen und essenziellen Platz in der Gesellschaft. Ich war mit zwölf Jahren das jüngste Mitglied im Kirchenchor in Schramberg. Ich hatte auf einmal eine ganze Menge Omas und Opas, das war eine wunderbare Zeit. Ich war eigentlich meine ganze Jugend in Kirchenchören. Bis ich 18 Jahre alt war. Damals war es eher so, dass das Angebot an gesellschaftlichen Aktivitäten insgesamt vielleicht noch etwas geringer war. Heute sagen viele Leute eher, dass sie sich ungern binden. Das merken auch andere Vereine. Die Bindung zu einem regelmäßigen Besuch nimmt in der Gesellschaft ab. Die Leute wollen mehr Freiheit und nehmen sie sich. Gerade ein Kirchenchor hat da eine besondere Wichtigkeit. An Weihnachten, Ostern, dem Patrozinium – Feiertage, ob katholisch oder evangelisch spielen im Kirchenjahr eine große Rolle. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig gerade Jüngeren zu vermitteln, dass man dann da ist. Und natürlich werden Chöre auch immer älter.

St. Georgen Hier reißt es jeden vom Sitz: Der Projektchor Singing Souls bringt die Stadthalle zum Beben Das könnte Sie auch interessieren

Die Singing Voices wurden von Ihnen 2001 gegründet. Wie haben Sie den Mut gefasst, einen Chor zu gründen?

Ich habe in Freiburg Musik studiert und hatte da schon einen Chor. Den habe ich allerdings aufgegeben, als ich wusste, dass ich in Donaueschingen am Fürstenberg Gymnasium meine erste Stelle bekommen habe. Drei Damen des ehemaligen Liederkranzes sind dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Interesse hätte, einen Chor zu leiten. Ich habe dann gefragt, wie viele sie denn seien. Sie waren die ehemaligen Vorstandsdamen des Liederkranzes, nur zu dritt und wollten den Chor nicht auflösen, obwohl er drei Jahre nicht gesungen hat, also praktisch kein Chor mehr da war. Wir konnten dann schließlich Werbung machen, das in die Zeitung setzen. In der ersten Probe waren dann knapp 30 Leute da. Das war für mich eine große Freude. Es war aber auch der Wunsch, etwas anderes zu machen. Ich habe gesagt, dass wenn ein neuer Chor entsteht, dann auf den Säulen des alten Chores aber mit neuem Namen und neuem Programm. Daraufhin haben wir uns dann Singing Voices genannt.

Und was wurde dann gesungen?

Begonnen haben wir mit Gospels und Spirituals. Leichten und lockeren Liedern, aber einfach ansprechenden. Ich selber singe sehr gern. Habe immer in Chören gesungen, immer welche geleitet. Ich kann mir mein Leben ohne Chor- und Orchesterkonzerte nicht vorstellen. Ich denke immer, wenn mir etwas Spaß macht, überträgt sich die Freude auch auf andere. Die Leute freuen sich und kommen gerne in die Probe. In der Probenpause treffen sie sich einfach so. Es sind freundschaftliche Verbindungen entstanden. Es tut den Menschen einfach gut. Eines der Hauptziele ist es auch, dass man sich in der Gemeinschaft wohlfühlt.

Sie hatten auch einen besonderen ersten Auftritt.

Ja. Wir waren erst vor einigen Wochen in der Zeitung gewesen. Da hat Anton Knapp angerufen und gesagt, dass die Abendmelodie angerufen hätte und ob wir denn schon etwas singen könnten. Ich erwiderte, dass wir das gerne machen und fragte, wie viel Zeit wir dafür denn hätten? Dann sagte er: ‚In drei Wochen‘ Wir waren also nach der dritten Chorprobe schon im Fernsehen. Ich habe ein Medley ausgesucht, von dem ich wusste, dass es läuft. Wir standen dann in pastellfarbenen Kleidern beim Römerbad und ein Kamerateam hat uns aufgenommen. Viele Mitglieder, die damals mit angefangen haben, sind auch heute noch dabei.

Hüfingen Begeisterndes Konzert der Singing Voices holt den Sommer in die Festhalle Hüfingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Probleme bei Chören hatten wir schon thematisiert. Wieso läuft es für die Singing Voices so gut?

In den vergangenen Monaten haben wir fünf neue Mitglieder bekommen. Wir freuen uns sehr. Die Rückmeldung von den neuen Mitgliedern ist, dass die Musik Spaß macht, die Stimmung ist gut und sie fühlen sich gut aufgenommen. Die Chormitglieder selber sind Neuen gegenüber auch offen. Das ist ein ganz großer Pluspunkt unserer Mitglieder. Sie sind offen, freuen sich und nehmen jeden in ihre Mitte auf. Wir nehmen auf Rücksicht, wenn jemand Schwierigkeiten hat, etwa nicht stehen kann oder die Noten nicht halten kann. Wir versuchen, auf alle möglichen Dinge einzugehen. Der Chor ist für die Menschen da. Sie sollen Spaß haben und sich wohlfühlen. Wenn sie in irgendeiner Form Probleme haben, können sie sich immer an mich wenden. Es ist ja auch eine Abwechslung vom Alltag. Ich versuche auch, jede Probe entsprechend zu gestalten.

Was muss denn jemand mitbringen, um bei Ihnen mitsingen zu können. Kann das jeder?

Ja, natürlich. Wir machen auch immer Schnupperproben. Aber generell kann jeder sagen, dass er gerne mal vorbeikommen würde. Sängerische Vorbildung ist nicht nötig. Ich finde, singen kann man gut lernen. Es kommen immer ganz viele Leute die sagen: ‚Oh, ich würde ja so gerne singen, aber mein Musiklehrer hat früher gesagt, ich könne das nicht‘. Da sage ich: Vergessen, einfach kommen und ausprobieren. Und dann sehe ich schon in der ersten Stunde strahlende Gesichter. Und das will ich erreichen. Gemeinsam mit der Offenheit und Freundlichkeit der Mitglieder ist das eine tolle Mischung.

Hüfingen Adventskonzert mit Singing Voices Das könnte Sie auch interessieren

Wie sieht eigentlich die Vorbereitung für ihre Konzerte aus?

Da kann ich auch nur wieder meinen Chor loben, weil die einfach unglaublich motiviert sind und ein großes Interesse daran haben, dass es schön wird. Das Sommerkonzert findet am ersten oder zweiten Juni-Wochenende statt. Da haben wir eher modernere Sachen, Lieder, die alle mögen. Im Sommer habe wir auch immer ein großes Musical-Medley mit dabei. Wir haben schon sehr viele gemacht: Phantom der Oper, Jesus Christ Superstar, Grease, Tarzan und viele weitere. Immer das Ziel, nicht nur ein Stück aus dem Musical aufzuführen, sondern das wie eine Art Mini-Musical zu gestalten. Wir holen dann die Noten und ich mache entsprechende Ergänzungen. Von der musikalischen Seite ist das bereits ein hoher Aufwand. Wenn das passt ist es umso schöner, wenn auch das Drumherum stimmt. Da haben wir ganz tolle Vorbereitungsteams, für den Auf- und Abbau, für Kostüme und Dekoration. Ich freue mich dann immer unglaublich, wenn ich die toll verkleideten Menschen sehe. Und das kommt beim Publikum eben auch an. Es ist alles sehr aufwendig. Aber man hat so ein schönes Erlebnis, ich glaube das lohnt sich.

Welche Vorteile bekommt man denn durch das Singen, was bewirkt es denn überhaupt?

Singen ist das Ursprünglichste, was der Mensch macht. Es ist eine Äußerung der Seele und Teil der Entfaltung der Persönlichkeit. Man braucht erst ein bisschen Mut, dass man sich traut. Aber sobald man merkt, dass es funktioniert, ist man einfach nur noch glücklich.