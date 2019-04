von Rainer Bombardi

Im Fürstenberger Schächer öffnet am Samstag, 6. Apirl, um 15 Uhr das Gasthaus "Zum Bären" wieder seine Pforten. Nach einigen Jahren des Dornöschenschlafs entschloss sich Julia Keller, die zuletzt von ihrer Mutter Edeltraud geführte Gaststätte wieder zu eröffnen.

Tochter folgt der Mutter

Tochter Julia, die stellvertretende Geschäftsführerin und Hotelfachfrau eines Betriebes bei Freiburg ist, erfüllt sich mit dem erstmaligen Schritt in die Selbstständigkeit einen Herzenswunsch. "Aus beruflichen Gründen ist der Bären nur am Samstag zwischen 14 bis 22 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet", erläutert Keller die den gastronomischen Betrieb in vierter Generation weiter führt.

Deftiges und Vesper

Auch kulinarisch knüpft sie an eine bewährte und von den Gästen geschätzte Tradition an. Die Speisekarte bietet diverse Vesper, Eintopfspezialitäten, Kaffee und Kuchen. Zielpublikum von Keller sind die einheimische Bevölkerung, Familien, Wanderer und alle, die Lust dazu haben, an einem idyllisch gelegenen Ort die Natur oder ein Gasthaus mit Wohnzimmeratmosphäre zu genießen.

Ältestes Gebäude

Der "Bären" ist wohl das älteste Gebäude in Fürstenberg. Keller datiert sein Alter auf mindestens 350 Jahre. Das Gasthaus "Zum Bären" ist auf Grunde seines Ambientes und seiner Lage zwischen Fürstenberg und Länge ein Geheimtipp. Am Wochenende bereichert er das gastronomische Angebot der noch bis vor wenigen Jahren von vier Gaststätten verwöhnten Fürstenberger. In der warmen Jahreszeit lädt zusätzlich eine Terrasse zum Verweilen ein.

"Zeit für mein Hobby"

"Da ich schon lange einen Bezug zur Gastronomie habe und testen möchte, wie es ist, einen Betrieb selbstständig zu führen, nehme ich mir am Wochenende Zeit für dieses Hobby": Julia Keller setzt mit der Wiedereröffnung des Bären auch die Wirtshaustradition im Schächer fort. Einst gab es dort neben dem "Bären" noch zwei Cafés. Am Samstag ab etwa 14 Uhr eröffnet der "Bären" mit einem kleinen Festakt, zu dem Ortschaftsräte und Kommunalpolitiker ihr Kommen signalisiert haben. Ab 15 Uhr ist das Wirtshaus komplett für den Publikumsverkehr geöffnet.