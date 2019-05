Im Frühjahr erwacht die Welt wieder zu neuem Leben. Nach dem Winterschlaf sprießen überall neue Knospen, Blüten brechen auf und die Sonnenstunden nehmen zu. Das ist gut für die Motivation und das Gemüt. Wissenschaftlich bewiesen und untermauert.

Was im Frühling auch beginnt, das ist die Zeit der Spargelernte. Darauf warten in der ganzen Bundesrepublik die Feinschmecker. Die Sauce Hollandaise wird beim ersten Maiglöckchen im Garten quasi schon angerührt. Ob mit Schinken, Kratzede oder eben mit der üppigen Soße: Spargel wird gerne und viel gegessen – wenn eben die Saison dafür ist.

In dieser Zeit sind die Verkäufer dann mit ihren mobilen Ständen auch in der Region vielerorts anzutreffen. An einer solchen Einkaufsgelegenheit holt sich auch Hedwig Reichmann aus Hausen vor Wald ihren Spargel. Was sie dabei jedoch besonders stört: Ein Großteil der Käufer lässt sich das Gemüse in einer Wegwerf-Plastiktüte einpacken. „Ich habe am Stand die Verkäuferin gefragt, wie viele Leute denn solche Tüten mitnehmen. Das konnte sie mir gar nicht beantworten“, sagt Reichmann.

Ihre Empörung über diese Zustände kann Hedwig Reichmann jedoch nicht für sich behalten und sagt auch am Spargelstand ihre Meinung: „Da können die Leute doch eine Tasche von zu Hause mitbringen, wenn sie Spargel holen gehen.“ Es gelte doch gerade heute Plastikmüll zu vermeiden. „Und wenn sich schon einer so eine Tüte geben lässt, dann soll er sie doch beim nächsten Spargelkauf grad wieder benutzen“, findet Reichmann.

Wer darauf achtet, beim Spargel zuzuschlagen, wenn er geerntet wird, der kann ja bei all der Vorfreude auch eine Tasche in die Planung integrieren.