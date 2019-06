von Rainer Bombardi

Was eint Claudia Springindschmitten, Marlies Mittner und Christine Harms-Höfler? Sie waren bis vor kurzem bei den Landfrauen Mundelfingen an vorderster Front und prägten während den vergangenen zwei Jahrzehnte deren Geschick auf nachhaltige Weise. Unlängst verabschiedete sich das Trio, das 60 Jahre lang mit geballter Frauenpower im Vorstand agierte.

Unter der Regie junger Landfrauen aus Mundelfingen findet an der Kohlwaldhütte eine entspannte Mädelsfreizeit in freier Natur statt. bild: Gabi Lendle

Eine Sonderrolle innerhalb des Trios nahm Marlies Mittner ein, die als Kassiererin während 24 Jahren die Finanzen zusammenhielt. Die Frau der Zahlen und Bilanzen behielt stets gerne im Hintergrund die Übersicht und legte so die solide Basis für eine sichere Zukunft des Vereins. Sechs Wahlperioden lang aktiv blieben Claudia Springindschmitten und Christine Harms-Höfler, die während des unvergesslichen 1200-Jahr-Jubiläum von Mundelfingen so richtig ins Vorstandsleben einer Landfrau einstiegen. „Das sich daraus eine so lange gemeinsame Zeit entwickelt, hätte damals keiner für möglich gehalten“, erzählt Christine Harms-Höfler, die ihre Kindheit im Raum Bielefeld im Nordosten von Nordrhein-Westfalen verbrachte. Von Beginn an erstaunt war sie über den Zusammenhalt und die Feste, die vor allem in den Ortschaften dank einer intakten Vereinswelt möglich sind. Der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft mit all ihren Vor- und Nachteilen beeindruckte sie von Beginn an.

Die Mundelfinger Landfrauen beim Besuch der Firma Schwarzwaldmilch in Freiburg. 41 Personen sind bei dem Ausflug mit dabei. Bild: Landfrauen | Bild: Landfrauen Mundelfingen

Zu diesem Zeitpunkt waren die Landfrauen genau das Richtige. Hier lernte man die Basis und das Geschehen vor Ort hautnah kennen. Was Harms-Höfler aus ihrer Vorstandszeit noch mitnimmt ist mit Sicherheit der politische Einfluss, den die Landfrauen mit ihren Vorschlägen und Ideen bis in die Landes- und Bundespolitik haben.

Von nicht ganz so weit weg, aber immerhin aus dem Nachbarlandkreis Tuttlingen kam die Ippingerin Claudia Springindschmitten einst der Liebe wegen in den Ort über der Wutachschlucht. Die Frohnatur war stets geschätzt für ihren Feinsinn und ihr Gespür, mit Veranstaltungen die Menschen zu berühren. Die Mitglieder schätzten Sprinindschmitten für ihre Kompromissbereitschaft, ihre Offenheit gegenüber Neuem und ihre Bereitschaft, in Notsituationen in die Bresche zu springen. „Es war beinahe ein Sprung ins kalte Wasser, als ich das Amt der Vorsitzenden annahm“, denkt Springindschmitten gerne an die Zeit rund um das 1200-Jahr-Jubiläum zurück. Ein weiteres dieser herausragenden Jahre war 2010, als sich die Mundelfinger Landfrauen mit großem Erfolg am Bezirks-Landfrauenstand während der Landegartenschau in VS-Schwenningen beteiligten.

Weitsicht bis zum Schluss

Weitsicht bis zum Schluss bewies die Vorstandsspitze auch mit der Veranstaltung des hährlich stattfindenden Seniorennachmittags oder an Fronleichnam. Im Vorjahr sprangen sie für das Landesheim in die Bresche. Dabei kamen sie mit ihrem Angebot an Grillwürsten und Kuchen derart gut an, dass eine Wiederholung der Aktion nicht ausgeschlossen erscheint.

Ein letztes Mal erwies sich das scheidende Landfrauentrio bei der Neubesetzung der frei gewordenen Vorstandämter vorausschauend. Der Übergang an Manuela Mäder und Sabrina Trenkle wirkte fließend und im Finanzbereich teilen sich in Zukunft Anja Mittner und Corinna Mittner die Aufgaben.

Für die scheidenden Vorstandsdamen beginnt nun eine ruhigere Zeit, doch bleiben sie weiterhin den Landfrauen treu. Das langjährige Vorstandsduo Claudia Springindschmitten und Christine Harms-Höfler behält als neues Duo in der Kassenprüfung ein Auge auf die Finanzen. Marlies Mittner ist ohnehin als eine der Sportpub-Wirtinnen an zahlreichen Aktivitäten der Landfrauen beteiligt. „Vor allem freue ich mich darauf, einmal aus der zweiten Reihe eine der Veranstaltungen zu erleben“, lacht Sprinindschmitten.