von Gabi Lendle

An der Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule ist Rektor Franz Dury froh darüber, dass er mit acht neuen Pädagogen sowie einer Rückkehrerin aus der Elternzeit seinen Personalstand für das neue Schuljahr 2019/2020 sogar mit einem leichten Zuwachs aufstocken kann. Vor den Ferien wurde ein Teil in den Ruhestand oder in die Elternteilzeit entlassen, manche wechselten den Standort. „Damit ist unsere Schule so versorgt, dass der Pflichtbereich abgedeckt ist“, sagt Dury. Damit gehört die Schule, die vor den Ferien ihre ersten 22 Realschüler entlassen hat, zu jenen, die mit ausreichend Lehrpersonal versorgt sind. Dennoch täte es gut, noch weitere Naturwissenschaftler zu haben.

Neuer Höchststand bei den Schülern

Erstmals wird im neuen Schuljahr der Höchststand von 618 Schülern erreicht – so viele wie noch nie. Sie werden von über 60 Pädagogen unterrichtet. In Grund- und Gemeinschaftsschule werden drei neue Klassen gebildet. 2018 wurden in der Grundschule zwei Klassen eingeschult. Jeweils die Hälfte der Grundschüler besucht die Ganztagesklassen, die andere Hälfte die Regelklassen.

Rektor Franz Dury und Konrektorin Christiane Schell sind froh, wenn mit dem Bezug des neuen Querbaus, der auf Februar/März 2020 geplant ist, die Raumnot ein Ende hat. Momentan werden Schüler in einem Containerbau und in angemieteten Zimmern unterrichtet.

Neue und bekannte Gesichter

Neu an der Schule sind: Judith Müller, Fachlehrerin für Sport und Mathematik an der Grundschule, Marcus Kaiser, Klassenlehrer neunte Klasse Sekundarstufe Mathematik, Geschichte und Informatik, Franziska Zoller, Klassenlehrerin Grundschule erste Klasse, Jonas Gutmann, Sekundarstufe Fachlehrer Sport und Geschichte der Klassen fünf bis 10, Max Neuhauser, Fachlehrer Grundschule Deutsch und Sachunterricht, Emanuel Zier, Fachlehrer katholische Religion, Geschichte und Wirtschaft Sekundarstufe, Jessica Zier, Klassenlehrerin 2. Klasse Grundschule. Eine wichtige Funktion übernimmt Oliver Holzer als Krankheitsstellvertreter an der Grundschule. Aus dem Erziehungsurlaub zurück ist Bettina Vogt.