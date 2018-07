Die Datenautobahn ebnet sich stetig ihren Weg über die Baar. Nachdem der Hüfinger Ortsteil Mundelfingen ans schnelle Internet angeschlossen wurde, ziehen jetzt Sumpfohren und Fürstenberg nach. Mit einer Anschlussquote von rund 90 Prozent hat sich auch die Mehrheit der Einwohner dazu entschieden, sich mit auf die digitale Schnellspur zu begeben.

Viele positive Beispiele aus anderen Gemeinden und Ortschaften scheinen nun nach und nach anzustecken und für einen Ausbau dieser wichtigen Infrastruktur zu sorgen. Nicht umsonst sprach Bürgermeister Michael Kollmeier davon, dass hier die Möglichkeit eines weltweiten Wettbewerbes gegeben werde. So werden sicher auch in den kommenden Jahren in Sumpfohren und Fürstenberg Firmen entstehen, die über das Internet mit ihrem Angebot hinausgehen, so Kollmeier.

Besonders freuten sich die Ortsvorsteher von Sumpfohren und Fürstenberg, Ancilla Batsching und Bernhard Schmid, dass sie in dieser Hinsicht sogar der Stadt etwas vorhaushaben. Zwischen Acker, Weiden und Feldern gedeihen auch schnelle Datenkanäle sehr gut.

Vor allem für Unternehmen ist das wichtig. In Martin Schöndiensts Betrieb in Sumpfohren befinden sich acht Mitarbeiter, die gleichzeitig das Internet nutzen. Jetzt gebe es auch für sie mehr Möglichkeiten. Man könne etwa Daten auf einen Serverplatz in Frankfurt auslagern. Früher unmöglich, heute kein Problem.

Die Schnelligkeit sorgt allerdings auch für Verwirrung. Besonders in anderen Landkreisen, wie Schöndienst weiß. Erst kürzlich sei er aus Tuttlingen angerufen worden. Thema: Schnelles Internet. "Wir bekommen jetzt in Sumpfohren auch Glasfaser", sagte Schöndienst. Geschwindigkeiten von 100 oder 200 M/Bit pro Sekunde seien kein Problem mehr. Auf einem baaremer Dorf solche Geschwindigkeiten? "Das kann nicht sein, Herr Schöndienst. Das müssen sie sicher falsch verstanden haben", will man ihn aus Tuttlingen belehren. Möglich ist es trotzdem.

