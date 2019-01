von Rainer Bombardi

Fürstenberg – Das Vereinshaus in Fürstenberg gewinnt zusehends an Konturen, die Planung steht, Details sind ausgefeilt. Noch ist nicht über den Antrag für Fördergelder aus dem Programm Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) entschieden. Inzwischen reichte ihn die Stadtverwaltung zum dritten Mal ein. "Ich weiß nicht mehr, was wir an den Planungen noch ändern können", ist Ortsvorsteher Bernhard Schmid zuversichtlich, dass das bis ins Detail ausgefeilte Projekt die Voraussetzungen für den Zuschlag erfüllt.

Die Pläne für das neue Vereinshaus liegen vor. Ortsvorsteher Bernhard Schmid bezeichnet deren Umsetzung als eine Bereicherung für die innerörtliche Entwicklung und das Leben in der Gemeinde.

Praktisch profitieren alle örtlichen Vereine von einem Vereinshaus. Die einen, weil sie noch gar keinen offiziellen Vereinsraum besitzen. Andere weil, sie sich mit mehreren anderen Vereinen einen Raum teilen. Die Raumnot führt auch dazu, dass die Vereine ihre Aktivitäten nicht mehr in vollem Maße ausüben können. Schmid geht sogar einen Schritt weiter: "Die gesamte Gemeinde profitiert von dem neuen Gebäude, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bürgerhalle deren Infrastruktur wie die bereits vorhandenen Parkplätze mitbenutzen kann." Im Rathaus stünde der zu einem Jugendraum umgestaltete Ratssaal wieder für Sitzungen und die Arbeit der Ortsverwaltung bereit und angesichts des schleichenden Wegfalls der Gastronomie hätten auch die Senioren einen fixen Ort, an dem sie sich treffen könnten.

Die mehrfach aktualisierten Pläne haben praktisch alle Bedürfnisse von Verwaltung und Vereinen berücksichtigt, so dass der Startschuss für den Baubeginn eine reine Formsache wäre. "Der Bau ist zweck- und kostenoptimiert", schwärmt Schmid, der in diverse Gespräche mit Vereinsvertretern und dem Architekten zahlreiche Stunden investierte, um den Anforderungen der Vereine an das Gebäude gerecht zu werden.

Das Erdgeschoss stünde komplett der Musikkapelle zur Verfügung. Hinsichtlich akustischer Ausstattung und räumlicher Aufteilung flossen dort viele Ideen und Ratschläge von Dirigent Matthias Mayer ein. Aktuell probt die Musikkapelle im Untergeschoss der Bürgerhalle. Seit Jahren zwängen sich die Musiker dort dicht gedrängt wie Ölsardinen in einer Dose in einen Probenraum, den sie sich mit der Trachtengruppe und dem Gesangverein teilen. Diese beiden Vereine würden nach einem Umzug der Musikkapelle weiterhin ihren bisherigen Probenraum nutzen. Die Sportgruppe bleibt ohnehin in der Halle, da sie nur dort die Trainingseinheiten diverser Sportarten absolvieren kann.

Im ersten Obergeschoss des Vereinshauses befinden sich nach Plan die sanitären Anlagen. Zentrales Element ist dort ein Multifunktionsraum, der mit einer Küche ausgestattet ist, die nicht nur die Angebotspalette für die Landfrauen erweitert. Auch Drachenflieger, Krabbelgruppe, Alpenwanderverein und die Narrenzunft der Bergesel sind Nutznießer der dortigen Aufteilung. Von dem Vereinshaus soll auch die Feuerwehr profitieren. Wegen der Raumnot benutzen aktuell die Narrenzunft oder vereinzelt auch die Landfrauen den Besprechungsraum im Feuerwehrgerätehaus mit. Kommandant Martin Kiebele ist jedenfalls froh, wenn die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses wieder seinem originären Anspruch gerecht wird. Im zweien Obergeschoss des Vereinshauses befänden sich der Jugendraum und der Raum für die Ministranten, die bislang die Kindergartenräume mit benutzen. Zudem sind dort Lagerräume für Vereinsutensilien vorgesehen.

Schmid spricht von einem in sich schlüssigen Konzept, das dank seiner Lage eine weitere Bereicherung für das Ensemble von Bürgerhalle und angrenzender Spielplatz- und Freizeitanlage darstellen würde.