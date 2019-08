Was hat die Trachtenkapelle Gündelwangen eigentlich in Behla vor? Auf dem Parkplatz zwischen Baarblickhalle und Kinderkrippe steht der Anhänger der Musiker. Doch ein Konzert ist nicht geplant. Und auch sonst hat das Ganze weniger mit den Musikern, sondern sehr viel mit dem Kindergarten zu tun.

Denn schließlich ist das ehemalige Schulhaus bald komplett umgebaut und kann von den Kindergartenkindern bezogen werden. Doch es ziehen nicht die Gündelwanger, sondern die Einrichtungen in Sumpfohren und in Hausen vor Wald um. Dazu braucht es erst einmal viele fleißige Hände, die Spielzeug sortieren, Kisten packen und nebenher auch etwas ausmisten. In Hausen vor Wald ist schon ein halber Container voll. Schließlich sammelt sich in 90 Jahren Kindergartenzeit eben einiges an, das nun nicht mehr gebraucht wird.

Doch um die ganzen Kisten dann von A nach B zu bringen, braucht es auch die entsprechenden Transportmittel. Und da Mario Isele, der als Sachgebietsleiter der Geschäftsführung Kindergarten der Stühlinger Verrechnungsstelle für den neuen Kindergarten in Behla zuständig ist, auch noch ein Privatleben hat und in diesem bei der Trachtenkapelle Gündelwangen engagiert ist, hat er den Anhänger seiner Musiker zur Verfügung gestellt.

Und was ist mit dem Musikverein Behla?

Eine Geschichte, die auch CDU-Stadrat Egon Bäurer aufmerksam hört. Nachdem er 31 Jahre lang den Musikverein Behla geführt hat und erst seit April nicht mehr die erste Geige spielt, sondern sich komplett auf seine Klarinette beschränkt, weiß er ziemlich gut, was der Musikverein hat und was nicht. Und in dem Fall hat der Musikverein Behla auch einen entsprechenden Anhänger, der zur Verfügung gestellt werden soll.

Auch die Kommunalpolitiker dürfen helfen

Und nach dem charmanten Hinweis von Sabrina Haberland, Leiterin des neuen Kindergartens, dass so ein Umzug in so kurzer Zeit schon eine Herausforderung ist und dass am 31. August ja auch wirklich die Eröffnung gefeiert werden soll, hat jetzt auch sicher jeder Kommunalpolitiker aus Behla den Umzugstermin dick und fett im Kalender stehen.