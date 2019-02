von Roland Sigwart

Es war so ein richtig buntes Narrendurch- und so auch ein schönes Miteinander: Ganz dem Fasnetmotto entsprechend "E reacht Narredorenand isch e scheen Mitenand" feierten knapp 500 Gäste in der Hüfinger Festhalle ihren Zunftball.

Nicht neu, aber nach wie vor brandaktuell, wurde das Thema "Zittertemperaturen im Aquari" auf die närrische Schippe genommen. Aber auch das benachbarte Bräunlingen und die vielen anderen kleinen und große kommunale Begebenheiten, die im abgelaufenen Jahr das Stadtgeschehen prägten, bekamen während des rund vierstündigen Programms kräftig ihr Fett weg. Als Höhepunkt des Abends wurde vom Publikum der Auftritt von Norbert Boos gefeiert, der – nach einjähriger Pause – erstmals wieder mit erhobenem Zeigefinger und spitzer Zunge seine "Hansel-Wahrheiten" lautstark kundtat.

Letzter Ball als Zunftchef

Narrenchef Thomas Schmid – es war übrigens sein letzter Zunftball als Narrenchef – konnte gleich fünf neue Hanselhäser vorstellen: Zwei des verstorbenen Hanselmalers Klaus Sigwart, die künftig von deren Besitzer Markus Birk und Carsten Müller getragen werden, ein Häs von Christoph Faller, das von Bettina Heinemann gestaltet wurde, ein von Birgitta Weißhaar-Schmid gemalter Hansel von Daniel Bucher und ein Hanselhäs von Dennis Laabs, den Walter Fleischer gemacht hat.

Eine Versöhnungsfeier zwischen Hüfingern und Bräunlingern an der neuen Römerbad-Brücke inszeniert der "Kochichor". Vorne Doris Schafbuch als Bräunlinger Zunftmeisterin, rechts Thomas Schmid als Hüfinger Zunftmeister. | Bild: Roland Sigwart

Neue Ehrennarrenräte

Aus den Reihen der aktiven Narrenräte verabschiedet und gleichzeitig zu Ehrennarrenräten ernannt wurden Walter Schafbuch, der sich 13 Jahre lang als Zunft-Küchenchef verdient gemacht hat und Norbert Huppert, der 33 Jahre lang für Licht und Ton beim Zunftball zuständig war. Hocherfreut zeigte sich die Stadtmusik, die von der Narrenzunft eine neue Milizuniform geschenkt bekam.

Als aktive Narrenräte verabschiedet und zu Ehren-Narrenräte ernannt werden Norbert Huppert (links) und Walter Schafbuch. | Bild: Roland Sigwart

Das Show-Programm der Narren

Als "Kaltbader vom Aquari" traten Michael Bolli und Gerald Schafbuch auf, während die Baaremer Schalmeien mit einem Synchron-Bewegungs-Auftritt die Hüfinger Narrenfiguren darstellten.

Als "Kaltbader im Aquari" treten Michael Bolli (links) und Gerald Schafbuch beim Hüfinger Zunftball auf. | Bild: Roland Sigwart

Die erste Tanznummer des Abends war der Auftritt der jungen "Gallinas Locas" aus Behla, während der altbewährte "Kochichor" eine Versöhnungsfeier zwischen Bräunlinger Schenkelisägern und Hüfinger Brigobannen an der neuen Römerbadbrücke zeigte. Die Showtänzerinnen von Movimento glänzten in sexy schwarzem Leder-Outfit, während die Scheeremanne die Fernsehsendung "Herzblatt" mit Hüfinger Fasnetfiguren wiederaufleben ließen.

In sexy schwarzen Leder-Kostümen tanzen die Mädels des "Showdance Movimento" unter der Leitung von Jessica Galvagno (Zweite von rechts). | Bild: Roland Sigwart

Als "Hüfinger Fürst" alias Donald Trump forderte Artur Lehnert eine Mauer zwischen Hüfingen und Bräunlingen.

Eine Mauer zwischen Hüfingen und Bräunlingen fordert "Donald Trump" Artur Lehnert (rechts), was "Oberministrant" Ernst Sulzmann allerdings nicht versteht. | Bild: Roland Sigwart

Als knallig violett-farbene "Galaxy Girls" wirbelte das junge Zunftballett über die Festhallenbühne, die Stadtmusik sorgte für musikalische Auflockerung im Saal mit mehreren von Adrian Keller selbst komponierten und arrangierten Fasnetliedern. Die "Närrischen Wiiber" setzten mit ihrem Tanz "Candy Girls" schließlich den glänzenden Schlusspunkt eines tollen Zunftballes.