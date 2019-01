von Roland Sigwart

"Mancher rennt dem Glück nach und weiß nicht, dass er es zu Hause hat", so ist das Jahresprogramm 2019 der Hüfinger Kolpingfamilie umschrieben, das das Vorstandsteam um Neuvorsitzenden Markus Leichenauer jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. "Wir haben für dieses Jahr wieder ein tolles Programm mit insgesamt 29 größtenteils auch öffentlichen Veranstaltungen auf die Beine gestellt", freut sich Markus Leichenauer.

Bunter Themen-Mix

Neben Vortragsveranstaltungen, die wie jedes Jahr wieder einen Querschnitt vieler verschiedener Themen repräsentieren, gibt’s für Leichenauer 2019 auch drei "absolute Top-Highlights". Dazu zählt der Hüfinger Kolping-Chef gleich zu Jahresbeginn den Kolpingball, der am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar, in der Stadthalle traditionsgemäß den Reigen der Hüfinger Saalfasnet einläutet. "Im Dschungel", so lautet 2019 das vielversprechende Ballmotto, bei dem rund die Hälfte der 180 Mitglieder aktiv an der Gestaltung beteiligt sind. Als zweites Highlight freut sich Leichenauer auf den öffentlichen Vortrag am 13. Mai um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim, bei dem Kolping-Bundessekretär Ulrich Vollmer aus Köln zum Thema "Adolph Kolping – Wesen und Wirken damals und heute" spricht. Dritter Veranstaltungs-Höhepunkt sei am Donnerstag, 4. Juli, der Fiirobed-Hock auf der städtischen Festwiese, den die Kolpingbrüder in Zusammenarbeit mit der KjG mit einem eigenen Kinderprogramm attraktivieren.

Acht Vorträge

Insgesamt acht Vorträge, die alle montags um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim stattfinden, decken das Jahr über ein breites Themen- und Weiterbildungsspektrum ab. Über Loreto referiert am 1. April Kolpingbruder Otto Böhm. Der ehemalige Abgeordnete Franz Schuhmacher aus Spaichingen, ebenfalls ein Kolpingbruder, spricht am 8. April über die Ursachen der allgemeinen Wahlmüdigkeit. "Stell dir vor, am Sonntag ist Wahl und keiner geht hin", so die provokante Überschrift zu Schuhmachers Vortrag. Über "Chile – ein Land der Kontraste" spricht Kolpingreferent Berthold Ludwig aus Unterbalbach am 6. Mai. Den deutschen Solarpapst, ein gebürtiger Hüfinger, hat die Kolpingfamilie nach der Sommerpause am 7. Oktober zu Gast: Bruno Burger vom Freiburger Fraunhofer-Institut skizziert "Die Energiewende bis 2050". Die beiden Jungkolpingmitglieder aus eigenen Reihen, Patrick Kupferschmid und Samuel Weniger, berichten am 18. November über ihre abenteuerliche Reiseerlebnisse in Malaysia und Südostasien. Abgeschlossen wird das öffentliche Vortragsprogramm am 25. November von Kolpingbruder Peter Marx, der in einem Bildvergleich über "Die Außer- und Unterstadt von Hüfingen – früher und heute" referiert.